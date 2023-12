Carlos Bacca habló de la posible llegada de James Rodríguez al fútbol colombiano

James Rodríguez es uno de los jugadores más importantes de la historia reciente de Colombia, su gran actuación en el Mundial de Brasil 2014, donde fue galardonado como el goleador de esa cita orbital tras marcar seis goles.

Precisamente, en ese mismo Mundial el ‘10’ de la selección Colombia compartió camerino con Carlos Bacca, jugador destacado en Europa y actualmente en el Junior de Barranquilla de Colombia.

Bacca fue la gran figura de la final del fútbol colombiano en este 2023, cuando Junior le ganó al Deportivo Independiente Medellín.

VEA TAMBIÉN James Rodríguez reveló por qué escogió al Real Madrid en 2014 pese a ofertas del Manchester City y el PSG o

Tras la gesta del equipo barranquillero, en los últimos días ha sonado con fuerza la posibilidad de que James Rodríguez regrese al fútbol colombiano proveniente de Sao Paulo para jugar con el Junior, tema del cual se refirió recientemente el delantero barranquillero.

“No sé si hay posibilidades o no que James Rodríguez venga, pero sería bienvenido. Un jugador del nivel de James es más que bienvenido en el Junior de Barranquilla. Sé que, si don Fuad y todos los Char lo quieren traer, seguro que no va haber ningún problema”, mencionó el delantero.

Incluso en las últimas horas el actual jugador del Sao Paulo hizo una publicación que ilusionó a los hinchas barranquilleros.

El mediocampista colombiano publicó una fotografía montado en un avión con la frase "10 de 10" y la imagen de una estrella.

Su publicación fue interpretada por varios hinchas del Junior como un mensaje sobre su posible llegada al equipo, dado que recientemente el equipo de Barranquilla consiguió su estrella 10.

Resta esperar si realmente James Rodríguez aceptaría llegar al fútbol colombiano tras haber jugado siendo muy chico en el Envigado, antes de partir a Banfield de Argentina.