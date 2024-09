James Rodríguez estuvo en la banca todo el partido del Rayo Vallecano ante el Girona y esto desató discusiones entre colombianos e hinchas del equipo

El equipo revelación la temporada pasada en España con su tercer puesto en liga española, el Girona, encadenó este miércoles un cuarto partido consecutivo sin ganar entre todas las competiciones, al empatar (0-0) ante el Rayo Vallecano en casa en la 7ª fecha.

El modesto club catalán sigue bloqueado en la segunda mitad de la tabla con 8 puntos, lejos de los puestos europeos, mientras que el conjunto madrileño es décimo después de su segundo empate consecutivo, que supone su tercer partido seguido sin perder.

Tanto el técnico Iñigo Pérez como varios hinchas del Rayo ven con buenos ojos este empate al haber sido de visitante; sin embargo, en redes sociales se desató una polémica porque James Rodríguez no fue titular.

Y es que, en esta oportunidad, el colombiano no solo estuvo en la banca, sino que no vio ni un solo minuto, lo que desató la indignación de los hinchas colombianos que creen que James está en un buen nivel, que lo demuestra cada que juega con la Selección Colombia y que podría darle una mano grandísima al equipo para aspirar a los puestos de la parte alta de la tabla que dan cupos a los torneos internacionales europeos.

“James es más todos los del Rayo no puedes tener al mejor jugador de América y dejarlo sin minutos”, “se mueren de hambre con la nevera llena”, “el técnico no tiene la capacidad para llevar al Rayo a pelear puestos de arriba”, “con el mejor jugador de la copa América en el banco”, “esperemos desciendan a final de temporada”, entre otros han sido los comentarios que han hecho criticando al técnico del Rayo por no tener en cuenta al colombiano.

Sin embargo, los hinchas del Rayo Vallecano han salido en defensa de su entrenador y del equipo, provocando una discusión en redes sociales: “¿Os imagináis que un español fichase por el América de Cali y nos dedicásemos a estar pendientes de si juega o no para insultar al equipo? Es que tiene 0 sentido jaja”, “colombianos pesados en 3,2,1…”, “aquí estamos todos encantados con el trabajo de iñigo y los colombianos diciendo que no es un buen entrenador por no poner a su jugado”, “Lo de los colombianos llorando en los comentarios es placer para mis ojos”, entre otros.

Desde que James Rodríguez llegó al Rayo Vallecano no ha jugado un partido completo y apenas ingresa en los minutos finales, donde ha mostrado pinceladas de talento; sin embargo, todavía no convence al técnico, quien sigue sin darle la oportunidad como titular y esta vez, ni siquiera le dio minutos.

La séptima fecha, que arrancó la semana pasada con los duelos de Athletic Club y Real Sociedad -inmersos esta semana en la Europa League- prosigue este miércoles con el FC Barcelona-Getafe, un partido que los culés deberán ganar si quieren recuperar el colchón de cuatro puntos sobre el Real Madrid, que el martes se puso a una unidad tras ganar 3-2 al Alavés.