Jugador de la Selección Colombia se arrepiente de no haber aprovechado su carrera para intercambiar camisetas con importantes futbolistas

El capitán de la Selección Colombia, James Rodríguez, hizo importante reflexión sobre su paso por el Real Madrid y sobre su vida como futbolista.

En medio de una entrevista, el colombiano aseguró que su salida del conjunto ‘merengue’ fue prematura debido a varias “circunstancias” que le impidieron quedarse.

“Quizá me hubiera podido quedar un año o dos más y mis números hubieran podido estar un poco más altos. Pero en ese tiempo, por las circunstancias, no me dejaron quedar y pasó eso. Pero pienso que sí me hubiera podido quedar dos o tres añitos más ahí”, afirmó.

James relató que, durante su permanencia en el club, logró sentirse como en casa. “Pude ganar títulos y creo que rendí muy bien”, dijo.

Sin embargo, lamenta no haber intercambiado camisetas cuando pertenecía a grandes equipos de Europa y se codeaba con los mejores futbolistas del mundo.

“No soy mucho de pedir camisetas, es una de las cosas de las que me arrepiento ahora, porque pude haber cambiado”, afirmó.

Respecto a relación con los jugadores con los que compartió vestuario en el Real Madrid, James recordó a Pepe, Keylor Navas, Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo y a Luka Modric, de quien se refirió.

“Es un crack, un genio. Tuve la oportunidad de jugar con él y con los años juega cada día mejor. Cuantos más años cumple tiene mucha más calidad. Cuando yo jugaba con él, ya era muy, muy bueno. Y ahora es un genio”, dijo.

Sobre su actual equipo el Rayo Vallecano, James aseguró que puede estar más cerca de la gente.

“La gente apoya mucho y esta experiencia en estos tres meses está siendo buena, más allá de que las decisiones del cuerpo técnico son cosas que no puedo controlar”, afirmó.

James se refirió a la falta de minutos que tiene en el Rayo, en donde solo ha sido dos veces titular y en varios partidos ni siquiera es alternativa para ingresar, se queda los 90 minutos en el banco.

Sobre esta situación, aseveró que es algo que él no puede controlar, pues aseguró que se entrena todos los días y está sujeto a las decisiones del técnico, pero dejó claro que, si no lo ponen a jugar más, buscará otro camino.

“Son decisiones que yo no tomo, son cosas que no puedo controlar. Yo asumo la responsabilidad de mis cosas, pero jugar o no, no lo controlo. Mi misión es entrenarme bien, estar día a día bien físicamente, como lo estoy ahora y como lo he demostrado en los partidos con Colombia. Allí, si no estoy físicamente bien, no jugaría. Por eso intento cuidarme mucho. Intento entrenarme bien por si me toca jugar, estar listo”, comentó James.