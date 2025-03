Jugador de Millonarios cerró sus redes sociales tras fuertes insultos de los hinchas: "Me siento un poco dolido"

Millonarios está atravesando un momento complicado en el fútbol colombiano. Pese de los cambios en la dirección técnica, su rendimiento ha disminuido en comparación con la temporada anterior. Esto se refleja en resultados poco satisfactorios tanto en el juego colectivo como en el individual de los jugadores.

Recientemente, Millonarios perdió 3-2 contra Santa Fe en el clásico capitalino, lo que ha generado más presión sobre el equipo. A pesar de esto, el equipo busca mejorar su rendimiento y salir de esta etapa difícil.

El jugador de Millonarios, Juan Carlos Pereira, fue duramente criticado después de ser expulsado en el clásico capitalino contra Santa Fe, lo que perjudicó a su equipo.

Motivo por el que las redes sociales se llenaron de comentarios negativos e hirientes hacia el mediocampista, quien se vio obligado a cerrar sus cuentas.

"Me interesa bastante la pregunta porque a eso iba. Mi situación en Millonarios nunca ha sido ni la mejor, ni la peor. Soy un jugador grande, que trata de asumir los retos porque esto es fútbol, unas veces te va muy bien y otras veces te va mal", indicó.

"He sido muy resistido por la hinchada, para nadie es un secreto, en estas últimas semanas he tratado de ser fuerte, incluso me he comunicado con varios y he dado explicaciones de que no es bueno pelear por redes sociales. Simplemente, trato de evitar eso con el bloqueo y todas esas cosas, pero me he sentido un poco dolido con eso porque trato de salir al campo y entregarlo todo", agregó.

Juan Carlos Pereira compartió que, además de las críticas y ataques que él ha recibido, su familia también ha sido objeto de persecución y ultrajes por parte de la hinchada de Millonarios.

A pesar de esto, él ha optado por mantener la calma y no dar declaraciones al respecto, enfocándose en ser resiliente y sacar provecho de la situación.

“Sí, he tenido problemas, no personales, pero sí con redes sociales y quiero decir que, como ser humano fuerte que soy, también le afecta a uno", concluyó.