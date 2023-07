"Jugar en el PSG no ayuda mucho": fuertes declaraciones de Mbappé en contra del club parisino

El jugador francés, Kylian Mbappé, causó polémica en las últimas horas, luego de unas declaraciones que dio para los medios L'Equipe y France Football sobre su actual equipo y su futuro en el fútbol.

Sus dichos se dieron tras recibir el premio como mejor jugador francés durante la temporada 2022-2023.

Mbappé aseguró que es un “competidor” y que nunca se conforma con ganar.

VEA TAMBIÉN Así fue recibido Kylian Mbappé en país africano en donde nació su padre o

“Soy un competidor, cuando juego, es para ganar. Y da igual con quién juegue, da igual mi camiseta, da igual dónde, da igual el año, nunca me conformo con ganar. Me voy de vacaciones, hago un reset, recupero energías y vuelvo con el hambre que todos conocen”, indicó.

No obstante, también lanzó dardos contra su club, el PSG, con el que tiene contrato hasta 2024 y se ha negado a renovar para una nueva temporada.

El delantero francés dejó en el aire que él ha hecho su trabajo y dejó un mar de dudas sobre la organización de la plantilla.

“No sé lo que le falta, no es una pregunta para mí, hay que hablar con la gente que organiza la plantilla, que construye el club. Yo solo trato de hacer mi trabajo lo mejor posible. Fui mejor jugador, máximo goleador por quinto año consecutivo en la Ligue 1", dijo.

“La gente me ve todo el tiempo, en el PSG cada fin de semana o con la selección. Llevo años marcando muchos goles, así que, para la gente, se está convirtiendo en algo normal", agregó.

Sin embargo, esas no fueron las declaraciones más explosivas en contra del equipo parisino. Mbappé dijo que el club “divide”.

“Creo que jugar en el PSG no ayuda mucho, porque es un equipo que divide, un club que divide. Así que, por supuesto, eso atrae chismes, pero no me importa porque sé lo que hago y cómo lo hago”, aseguró.

VEA TAMBIÉN "No se puede dejar marchar gratis": presidente del PSG lanzó un ultimátum a Mbappé o

“Yo mismo trivializaba lo que hacía Messi, lo que hacía Cristiano Ronaldo, lo que hacían los grandes jugadores, y es porque vivimos en una sociedad de consumo. El hecho de estar aquí al lado, en París...", añadió.

Además, dejó en claro su “hambre de ganar".

“No quiero estar en un equipo solo para participar. Por eso a veces la gente piensa que soy arrogante. No le tengo miedo al fracaso. Tengo la convicción de que nací para ganar y quiero mostrárselo a todos”, subrayó.