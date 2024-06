La imagen de los hinchas de poca fe de Inglaterra que estaban abandonando el estadio y se devolvieron corriendo tras escuchar el gol de Bellingham en la Eurocopa

Inglaterra se clasificó para los cuartos de final de la Eurocopa-2024 al ganar 2-1 a Eslovaquia en la prórroga, un duelo que los hombres de Gareth Southgate consiguieron empatar 'in extremis' con un tanto en el descuento, este domingo en Gelsenkirchen.

Ivan Schranz (minuto 25) había adelantado a los eslovacos, que mantuvieron el margen hasta que Jude Bellingham (90+5) salvó a los suyos de la eliminación, enviando el partido a una prórroga en la que Harry Kane (91) marcó en el inicio, para conseguir que Inglaterra se cite con Suiza en cuartos, el sábado de la próxima semana en Düsseldorf.

Bellingham ya había sido decisivo para Inglaterra al firmar el único tanto en el partido de debut, en el 1-0 contra Serbia.

"Esta es la prueba de la motivación y de la actitud de este equipo. Por un momento parecía que no era posible, pero no nos rendimos. Y entonces Jude hizo lo que Jude sabe hacer. ¡Qué gol tan increíble!", celebró el capitán Kane.

Sin embargo, varios hinchas no creyeron que fuera posible empatar y mucho menos remontar, pues veían que ya eran los últimos minutos y si no pudieron en más de 80 minutos de compromiso no lo iban a lograr en las últimas, así que decidieron irse.

En imágenes de los mismos aficionados que se estaba retirando del estadio de Gelsenkirchen se ve como salen cabizbajos por el resultado, pero al escuchar que gritaron gol se devolvieron para darse cuenta de que había sido el empate de su selección, pero se perdieron la pintura de Bellingham.

Al devolverse arrepentidos, pudieron ver el gol de la victoria anotado por el delantero y capitán Harry Kane al comienzo del tiempo extra, que fue suficiente para conseguir la victoria y el paso a los cuartos de final de la Eurocopa.

El rival de Inglaterra será Suiza y se medirán el próximo sábado en Düsseldorf en los cuartos de final y el ganador llegará a la semifinal del torneo.