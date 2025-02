La peculiar razón por la que Jhon Durán tendrá que viajar tres horas por día a sus entrenamientos con el Al Nassr

El fichaje del colombiano Jhon Jáder Durán por el equipo árabe Al Nassr, en donde juegan las estrellas Cristiano Ronaldo y Sadio Mané, ha hecho que todo el mundo tenga los ojos puestos en él.

Las miradas se posan en Durán al punto de que cada pequeño detalle de su vida y adaptación en Arabia es la principal noticia en los diferentes medios en el mundo.

Sin embargo, de todo lo que tiene que ver con su fichaje y nueva vida en Arabia, hay un detalle que ha llamado la atención de muchas personas y es que tiene que viajar a diario tres horas para llegar a sus entrenamientos con el Al Nassr.

Lo curioso no solo es el tiempo de viaje, sino la peculiar razón que ha dado el colombiano de por qué tiene que viajar 600 millas para evitar vivir en Arabia Saudita.

El exartillero del Aston Villa, que costó 79 millones de dólares, le comunicó al club que quiere vivir en Bahréin y tendrá que viajar todos los días 3 horas, equivalentes a 600 millas, para llegar a Riad, donde se realizan los entrenamientos del club.

Esto porque, según ha informado el medio británico The Sun, Durán hizo esta solicitud por miedo y desconocimiento de la ley islámica que le permite o no vivir con su novia, con quien no está casado.

La ley islámica explica que es aconsejable que la cohabitación entre parejas no casadas no se dé, más cuando algunos propietarios privados suelen pedir a menudo una prueba de que están en matrimonio.

Sin embargo, es una ley que no se aplica, o al menos no a todos, ya que el astro portugués Cristiano Ronaldo vive con su novia Georgina Rodríguez, con quien no ha contraído matrimonio.

El exdelantero del Aston Villa fue oficializado como nuevo jugador del club Al-Nassr de la Saudi Pro League tras un acuerdo por un valor de aproximadamente 79 millones de dólares.

El colombiano fue presentado en un singular video en el que incluso Durán da sus primeras palabras tras su fichaje.

En el video se da a conocer el número que portará en sus espaldas y el día en el que arribará al club saudí.

“Número nueve, este número ha sido terrorífico para sus oponentes”, dice una voz en off en el singular video de presentación. “No, no, no. Calma. No hay tiempo para esto. Dame la camisa: nos vemos el lunes”, se escucha decir a Jhon Jader Durán, lo que revela su carácter decidido.

De esa manera, el colombiano llevará la camiseta número nueve, que suelen portar los goleadores. Además, será compañero de Cristiano Ronaldo, considerado uno de los mejores jugadores de la historia.