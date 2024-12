Las crudas confesiones que hizo Mbappé sobre su relación con Messi tras perder la final de Qatar 2022, su salida del PSG y su bajo rendimiento en el Real Madrid

El jugador francés Kylian Mbappé pasa por uno de los momentos más difíciles de su carrera en la que los ojos de todo el mundo están puestos en él debido a su bajo rendimiento en el Real Madrid.

Precisamente, para hablar sobre esto, el artillero de los merengues le concedió una entrevista al programa ‘Clique’ de Canal+Francia, en la que contó su experiencia en el club blanco, las críticas en su contra y su relación con el astro argentino Lionel Messi.

El delantero decidió iniciar la entrevista abordando los comentarios y titulares sobre que está deprimido diciendo que: “Los comentarios de los medios sobre la depresión tienen un efecto boomerang”.

“Afecta a tu entorno y empiezan a contártelo. La gente siempre intenta descifrar los mensajes cuando hablo. La gente nos ve (a los jugadores) como robots, mientras que somos seres humanos como todos los demás, con nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestros miedos”, añadió.

Mbappé expresó que no está deprimido y que como todos ha tenido problemas, pero “no estoy deprimido, y la gente no debería decir eso porque mucha gente sufre de depresión”.

El futbolista, de 25 años, subió el tono de la conversación hablando sobre la investigación por abuso sexual que le abrieron en Suecia diciendo que “no me preocupa, no me siento involucrado en absoluto”.

“Me sorprendió. Siempre me sorprende. Son cosas que suceden y que no se ven venir. No recibí nada, ni una citación. Leí lo mismo que todos los demás”, agregó.

La conversación cambió a un tema que lo mantuvo durante meses en los titulares de los principales medios de comunicación: su salida del PSG tras 7 años en el club y llegada al Real Madrid.

Kylian expresó que su sueño siempre fue jugar en el club merengue, pero que su paso por el equipo parisino significó mucho para él, pero que tuvo muchos problemas para tener sus derechos.

“En el PSG tuve problemas con algunas personas porque estaba luchando por mis derechos. Debería haber mostrado más cariño a los aficionados del PSG, nunca tuve problemas con ellos”, explicó.

“¿Quiero que el PSG gane la Champions? ¿Ahora mismo? No, quiero ganar con el Madrid. Pero les deseo lo mejor en el PSG. Espero que un día ganen la Champions. Pero ahora no, porque tengo que ganar un poco”, añadió.

El punto más candente de la entrevista llegó cuando le tocó hablar de la intensa final en el Mundial de Qatar 2022 contra la Argentina de Lionel Messi, su compañero, en ese entonces.

El francés, de 25 años, contó que tras perder la final contra la ‘albiceleste’ estaba furioso y aprensivo por tener que encontrarse con Messi otra vez cuando volvieran al PSG.

VEA TAMBIÉN Falcao García dejó preocupados a hinchas de Millonarios sobre su futuro en el equipo tras eliminación ante el Pasto o

“Me enojé muchísimo, pero lo respetas porque es Messi. Rompimos el hielo riéndonos juntos porque habíamos librado una batalla. Creamos recuerdos de la final. Creo que esa final nos acercó más. Aprendí mucho de él”, comentó.

Mbappé contó que el astro argentino también le dijo, a manera de broma: “me dijo que ya lo había ganado antes y que ahora le tocaba a él”.

El joven francés, que ha sido tan criticado por estos días por su bajo rendimiento con el Real, que sabe que no es su mejor inicio de temporada, pero “esperaremos hasta la segunda mitad de la temporada, ahí podrás ser juzgado”.

El delantero del club merengue también habló sobre su ambición, su hermano Ethan, su puesto en la selección de Francia y sus próximos objetivos.