Las lapidarias estadísticas del colombiano Yaser Asprilla en el Girona luego de que el técnico afirmara que se "apresuró" en darle "la 10"

El club español Girona de España perdió este miércoles ante el Feyenoord de Países Bajos en un partido en el que el colombiano Yaser Asprilla volvió a ser suplente.

Es la segunda vez, de forma consecutiva, en la que el volante cafetero es suplente luego de que el técnico del club español Miguel Ángel Sánchez Muñoz expresara se apresuró en otorgarle un número tan representativo como el ‘10’.

Desde ese comentario, después de un juego en el que fue titular, el colombiano no volvió a ser parte del 11 inicial.

“Yaser Asprilla luego de que Míchel, D.T de Girona, hiciera la declaración sobre el '10' del colombiano: No jugó vs. Celta de Vigo (Liga) y tuvo 16 minutos vs. Feyenoord (Champions)”, confirmó el medio deportivo Bolavip.

Bajo la lluvia, el Feyenoord aguó este miércoles el estreno europeo del estadio de Montilivi, con victoria por 3-2 sobre un Girona que hizo esfuerzos para puntuar pero que pagó demasiado caro sus errores.

El público del estadio Montilivi creyó estar en el inicio de una noche de fiesta cuando el defensa David López adelantó a los locales (19), pero la alegría no duro demasiado.

Un gol contra su portería del venezolano Yangel Herrera (23) y un tanto de Antoni Milambo (33) sirvieron para remontar, y pese al empate provisional de Donny van de Beek (74), los neerlandeses se hicieron la victoria con otro desafortunado tanto en propia de Ladislav Krejci (79).

El partido fue intenso, con acciones claras para ambos equipos y con un Girona más volcado hacia la portería rival que vigilante con la suya.

El gol inicial fue un regalo envenenado para los locales, que bajó durante diez minutos la intensidad con pérdidas de balón en su mitad de campo. Apenas cuatro minutos después llegó el empate, tras una falta botada al área que remató Quinten Timber y que impactó en Herrera.

Empezaron unos minutos de pesadilla para los locales: primero se lesionó el centrocampista ucraniano Viktor Tsygankov (29), luego llegó el gol de Milambo y apenas tres minutos después del tanto, el árbitro señaló penal a favor de los visitantes.

El guardameta argentino Paulo Gazzaniga se lanzó con convicción hacia su izquierda, deteniendo el disparo del japonés Ayase Ueda (36) y atajando la hemorragia de goles, que podría haber sido fatal para los catalanes.

En la segunda mitad comenzaron a llegar las ocasiones para el empate, y un primer gol fue anulado por fuera de juego de Donny van de Beek (51). Minutos después, el árbitro señaló penal a favor del Girona luego de una falta en el área del guardameta Timon Wellenreuther... pero al igual que Gazzaniga, el alemán detuvo con solvencia el disparo del normacedonio Bojan Miovski (67).

Pero el empate estaba cerca, y tuvo que ser un canterano del Ajax, rival acérrimo del Feyenoord, quien pusiera las tablas: Donny van de Beek (74) hizo soñar a los locales con un primer punto en Europa, a escasos 15 minutos para el pitido final... pero de nuevo, el sueño duró apenas unos minutos.

En una de las escasas llegadas visitantes al área del Girona, el eslovaco David Hancko se encontró con un aliado inesperado, cuando el defensa checo Ladislav Krejci desvió el balón hacia su portería.

Pese a que el Girona se volvió a volcar de nuevo a por el empate, el resultado no se movió y el casillero de puntos sigue en cero. Los catalanes tendrán que sacar petróleo de la recepción del Slovan Bratislava eslovaco durante la tercera fecha para no hundirse más en la tabla.

El Feyenoord, por su parte, sumó sus primeros puntos luego de haber caído 3-0 en la primera fecha contra el Bayer Leverkusen. El resultado en Girona acerca a los neerlandeses a la mitad de tabla de la fase de liga antes de visitar dentro de tres semanas al Benfica.