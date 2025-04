Drake rompe el silencio y responde contra Kendrick Lamar por su show en el Super Bowl: la disputa se alarga

El rapero Drake respondió nuevamente en su ya larga disputa con el cantante Kendrick Lamar y anunció nuevas medidas legales en su contra.

El canadiense amplió su demanda por difamación contra Universal Music Group después de que el Lamar interpretara 'Not Like Us' durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl y los premios Grammy.

Según Drake, más personas fueron engañadas haciéndoles creer que era un pedófilo, puesto que la canción, dedicada a él como parte de su disputa, habla de este tema.

En la nueva demanda contra la discográfica, Drake afirma que las actuaciones dieron a conocer a millones de nuevos oyentes el gran éxito de Lamar y han provocado más amenazas contra el rapero canadiense y su familia.

Drake dijo que esto ocurrió a pesar de que Lamar omitió la palabra "pedófilo" de su actuación en el Super Bowl, vista por más de 133,5 millones de personas, ostensiblemente porque "casi todo el mundo entiende" que era difamatoria.

"Fue el primero, y espero que sea el último, espectáculo del descanso de la Super Bowl orquestado para asesinar el carácter de otro artista", agregó Drake.

La canción 'Not Like Us' también incluye la frase "Drake, escuché que te gustan menores", que Lamar no omitió en el espectáculo de Super Bowl.

En un comunicado el jueves, UMG calificó las acusaciones de Drake de infundadas y su demanda de afrenta a la expresión creativa.

"Drake, sin duda uno de los artistas más consumados del mundo y con quien hemos disfrutado de una exitosa relación de 16 años, está siendo engañado por sus representantes legales para dar un paso legal absurdo tras otro", dijo la disquera.

La demanda original, presentada el 15 de enero ante un tribunal federal de Manhattan, ya había sido objeto de un intento de desestimación por parte de UMG.

Drake, por su parte, reclama daños y perjuicios no especificados, alegando que UMG intentó aumentar sus beneficios y convertirle en un paria promocionando a Lamar.

Este nuevo capítulo solo hace parte de un largo listado de enfrentamientos que llevan más de una década entre los raperos, que incluso han lanzado una serie de canciones para responderse.

En el caso de "Not Like Us" se publicó un día después de que "Family Matters" de Drake" acusara a Lamar de abusos físicos e infidelidad y cuestionara la paternidad de uno de sus hijos.

No obstante, la canción de Lamar se ha convertido en todo un éxito y ganó los premios Grammy al disco y a la canción del año, además, encabezó la lista Hot 100 de Billboard durante tres semanas.