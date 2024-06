Lionel Messi revela con cuál famoso le gustaría tomarse una foto: "A nivel deportivo, es lo más groso que hay"

Lionel Messi es considerado uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol mundial. Su legado en el deporte es más que destacado, consagrándose en los torneos más importantes del planeta, incluidas la Champions League y el Mundial.

El rosarino es tan famoso que cualquier aficionado al deporte quisiera tener una foto con él. Sin embargo, en las últimas horas fue el propio Messi el que reveló con cuál deportista quisiera tener un registro fotográfico.

Lo hizo durante una entrevista para el programa Clank, donde manifestó su completa admiración por un famoso basquetbolista.

Se trata del legendario Michael Jordan, a quien el ‘10’ de la selección argentina calificó como el “más groso” de todos y lo llenó de elogios.

"Me parece, a nivel deportivo, lo más groso que hay", dijo sobre la exfigura de la NBA.

La ‘pulga’ reveló que su admiración por el reconocido basquetbolista nació luego de ver un documental sobre su vida, momento desde el que sintió "una admiración muy grande".

“Después de haber visto la serie (NdR: The Last Dance) y haber conocido (...) Es impresionante. Eso me acercó mucho más a conocer lo que fue él. Es una lástima que no haya podido vivir esa época en vivo. Me hubiese encantado. No sé mucho de básquet tampoco, ni soy muy seguidor, pero fue algo diferente en todos los deportes, no sólo en el básquet", sostuvo.

"Me pidieron tantas fotos... ¿Por qué yo no puedo tener una con él? Sería algo muy lindo", agregó.

Actualmente, Lionel Messi se encuentra disputando la Copa América de Estados Unidos con su selección, donde comparte grupo con Canadá, Perú y Chile.