Lluvia de críticas al arquero Thibaut Courtois por el motivo que lo llevó a renunciar a la selección de Bélgica

Un nuevo escándalo ha sacudido al mundo del fútbol internacional luego de que el arquero del Real Madrid, Thibaut Courtois, anunció hace unos días que no volvería a la selección de Bélgica como resultado de sus problemas con el actual entrenador del equipo.

Por medio de su cuenta en la red social X, el portero, de 32 años, emitió un comunicado en el que dejó saber que su falta de confianza en el actual seleccionador del conjunto belga, Domenico Tedesco, y los problemas que ha tenido con él no volverá al combinado nacional.

“Quiero dirigirme a los aficionados belgas y a los seguidores de nuestra selección nacional. Siento un inmenso amor y orgullo por representar a mi país en la cancha, así como a cada uno de ustedes que apoyan a los Diablos Rojos”, inició diciendo.

El deportista también acotó que se siente privilegiado “por haber tenido el honor de vestir la camiseta nacional. Ni en mis sueños más locos podría haber imaginado poder hacerlo más de 100 veces”.

“Lamentablemente, tras los acontecimientos con el entrenador y tras mucha reflexión, he decidido no volver a la selección belga bajo su dirección. En este asunto, acepto mi parte de responsabilidad. Sin embargo, de cara al futuro, mi falta de confianza en él no contribuiría a mantener el clima de cordialidad necesario”, añadió.

Courtois finalizó su mensaje diciendo: “La Federación, con la que he mantenido varias conversaciones, acepta mi posición y las razones que me llevaron a esta dolorosa pero coherente decisión. Lamento haber decepcionado posiblemente a algunos aficionados, pero estoy convencido de que es la mejor manera de proceder para Bélgica, ya que cierra un debate y permite al equipo centrarse en la consecución de sus objetivos”.

Su renuncia a la selección le ha generado una gran cantidad de críticas, ya que muchos de los aficionados de la selección de Bélgica han asegurado que marcharse y no querer representar a su país por un conflicto personal es “inmaduro”.

“Qué tipo tan vergonzoso”, “Negarse a representar a su país por problemas personales es simplemente vergonzoso”, “Todo esto por culpa de la capitanía”, “Cuando tu ego es más grande que toda Bélgica” son algunos de los comentarios.

Este conflicto entre el entrenador de Bélgica y Courtois viene desde hace meses e incluso en el pasado el futbolista tocó el tema tras no ser convocado a la Eurocopa 2024, que se llevó a cabo en Alemania.

Tras reaparecer luego de una larga lesión de rodilla, el portero no fue convocado, Domenico Tedesco explicó la razón por la que decidió no llamarlo a la selección argumentando que el futbolista de los ‘merengues’ no estaba listo.

"No está listo para la Eurocopa y tenemos que jugar con los que sí pueden hacerlo", insistió el técnico italo-alemán, que sucedió al español Roberto Martínez en febrero de 2023.

Pero el conflicto va más allá, ya que, en 2023, cuando el capitán titular del equipo Kevin De Bryune estuvo ausente, se esperaba que la cinta de capitanía fuera entregada a Courtois, sin embargo, el entrenador le dio la banda a Romelu Lukaku, lo que habría molestado al portero.

Luego de ese incidente, el portero del Real Madrid dio una entrevista al medio Sporza, en donde declaró que: “Mira, si mi marcha fuera puramente por la capitanía, ya habría dimitido en marzo. ¿Kevin como capitán? No hay problema. Pero entonces estaba Romelu Lukaku y yo como vicecapitanes sin jerarquía”.

“Cuando dijo que Romelu era el capitán contra Austria y yo contra Estonia, algo se rompió en mi interior. No pude soportarlo más. El hecho de que ya no sintiera el aprecio de la federación y del entrenador hizo que algo explotara dentro de mí. El entrenador no hizo ningún esfuerzo por encontrar una solución, simplemente dijo que le contaría todo a la prensa. Quería presionarme para que no me fuera y amenazarme”, añadió.