Luis Muriel habló de la polémica salida de Queiroz de la selección Colombia de la que fue uno de los señalados

La selección Colombia no pudo clasificarse al Mundial de 2022 dados los malos resultados que obtuvo durante las Eliminatorias Sudamericanas, pese a haber asistido a las dos citas orbitales anteriores.

La salida de José Pekerman, con quien la selección Colombia asistió a dos mundiales, derivó en la llegada del entrenador portugués Carlos Queiroz.

El entrenador europeo arribó al banco colombiano con el objetivo de clasificar al Mundial de Qatar, sin embargo, salió de manera temprana tras caer goleado ante Ecuador por 6 a 1 en Quito.

En la doble jornada de noviembre de 2020, la selección Colombia cayó de local 3 a 0 frente a Uruguay y perdió 6 a 1 ante Ecuador. Estos resultados allanaron el camino para la salida del portugués, cuestión que incluso derivó en rumores sobre peleas internas entre los jugadores de la selección Colombia y hasta la supuesta intención de los jugadores de apurar la salida del técnico.

Recientemente, Luis Muriel, quien fue señalado de ser protagonistas de varias polémicas, rompió el silencio después de cuatro años sobre esta situación y aclaró los rumores.

El delantero del Orlando City de la MLS se refirió a la situación durante una entrevista con el diario Habla Deportes de Barranquilla.

"De mí (dijeron) cantidad de cosas, hasta gratuitas, que no tenían nada qué ver. En muchas ocasiones llegaban cosas y todavía me siguen acusando de haber hecho 'el cajón'. Y yo en la Selección tenía menos peso que... Me acusaron, en su momento, cuando perdimos contra Ecuador, supimos cantidad de cosas", dijo el jugador.

Además, aseguró que nunca renunció a la selección y reconoció que es difícil volver.

"Como tal, no es que haya renunciado o que haya cerrado esa puerta. Sé que es más difícil (volver)", declaró.

"Las cosas con la Selección, en el último tiempo, las he agarrado con más calma y asumiendo el rol de apoyar desde afuera. El periodo que viví en la Selección fue bastante bueno, fueron muchos años y creo que a la Selección no le hace falta algo o alguien”, añadió.