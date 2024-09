"Me dio mucha rabia, porque yo estoy trabajando": habla el camarógrafo que el Dibu Martínez agredió en partido ante Colombia

En un emocionante partido correspondiente a la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026, la selección de Colombia venció a Argentina con un marcador final de 2-1, sumando así tres valiosos puntos en su camino hacia la cita mundialista.

El encuentro, que se llevó a cabo en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, estuvo lleno de intensidad y jugadas destacables. Sin embargo, una acción fuera del terreno de juego generó el rechazo de los espectadores que seguían el encuentro por televisión.

Después de la finalización del partido, el guardameta argentino, Dibu Martínez, protagonizó un incidente al golpear una cámara de transmisión. Tras saludar a sus rivales, el arquero se encontró con el equipo y, sin pensarlo dos veces, le dio un fuerte golpe.

Pues este martes, Johnny Jackson, el camarógrafo que operaba el aparato, habló sobre la agresión por parte del argentino. “Dibu, hermano, soy el camarógrafo que agrediste en el partido contra Colombia”, inició el miembro del equipo de transmisión.

“Terminan de dar el pitazo final, entonces yo como camarógrafo operador de estadio, siempre voy a buscar reacciones, porque el director me lo dice aquí, por el Intercom, y simplemente entro a la cancha”, contó.

Johnny Jackson narró que mientras hacía su trabajo vio al Dibu Martínez saludándose con uno de los arqueros. “Me acerco a él y de la nada el Dibu me tiró, me dio rabia, me dio mucha rabia, porque yo estoy trabajando, así como él también lo estaba haciendo, atajando, y yo operando mi cámara”, dijo.

A pesar de la situación, el camarógrafo aseguró que ni él ni el jugador se dijeron algo en el campo de juego y por eso le envió un mensaje al guardameta argentino:

“Quería decirte que tranquilo, hermano, en la vida en cualquier momento todo el mundo va a perder un partido y de pronto para ti significó mucho esa derrota, pero para adelante Dibu”, comentó.

Con este resultado, la tabla de posiciones sufrió cambios y Colombia se ubicó en el segundo lugar con 16 puntos, por detrás de Argentina que lidera la clasificación con 18 puntos. Ambas selecciones demostraron su poderío futbolístico, dejando en claro que serán fuertes contendientes en su camino hacia el Mundial.