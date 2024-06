Messi acaba con las ilusiones de los hinchas del Barcelona: "Creo que el Inter de Miami será mi último club"

En un mano a mano con el medio de comunicación deportivo ESPN, el futbolista argentino Lionel Messi habló del que sería su último club como futbolista profesional.

El capitán de la ‘albiceleste’ piensa cerrar su extraordinaria carrera como jugador del Inter Miami, equipo de la MLS en el que juega actualmente y con el que tiene contrato hasta el final de la temporada 2025.

"Hoy por hoy, creo que (el Inter Miami) va a ser mi último club, sí", declaró la leyenda de 36 años de edad.

Seguramente la noticia no cae nada bien en el seno de la afición culé que mantenía la esperanza de ver al rosarino vestir la camiseta ‘blaugrana’, nuevamente.

Messi, que al parecer se encuentra en la recta final de su carrera, hace poco ofreció una reciente entrevista en la que fue consultado sobre quién es el mejor equipo del mundo.

El atacante, a pesar de su pasado en el FC Barcelona, conjunto con el que lo ganó todo, se decantó por la objetividad.

‘Leo’ mencionó sin tapujos que el Real Madrid cumple con todos los requisitos para ser catalogado como el club de mayor jerarquía.

“Si tenemos que decir el mejor, es el Madrid porque es el último campeón de Champions. Si hablamos por resultados, es el Madrid”, validó el astro ‘albiceleste’.

Títulos colectivos de Messi:

34 en el Barcelona: 10 Ligas de España, 7 Supercopas de España, 7 Copas del Rey, 4 Champions League, 3 Mundiales de Clubes y 3 Supercopas de Europa.

5 en Argentina: Mundial Sub 20 del 2005, los Juegos Olímpicos 2008 en Pekín, Copa América 2021, Finalissima 2022 y la Copa del Mundo 2022.

Títulos individuales de Messi:

Balón de Oro (8), Bota de Oro (6), The Best (3), Fifa World Player (1), Pichichi de LaLiga (8), MVP de LaLiga (9), Máximo goleador de la UEFA Champions League (6), Mejor jugador de Europa (2), MVP Copa América (2), Once de Oro (4), Golden Boy (1), Laureus (1), Fifa Pro (1), Trofeo Bravo (1), MVP Leagues Cup (1), Goleador Leagues Cup (1).