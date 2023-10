Messi advierte a amigo de Gerard Piqué que nunca más le responderá una pregunta: "No tenés privacidad"

El futbolista argentino Lionel Messi, que el lunes consiguió su octavo Balón de Oro, se mostró molesto tras la premiación con el reconocido influencer español y amigo de Gerard Piqué, Ibai Llanos.

El episodio se dio cuando la celebridad de Internet, que participa en el proyecto de la Kings League creada por Piqué, le pregunta a Messi sobre sus sensaciones y pensamientos tras ganarse el Balón de Oro.

“Estoy enojado con vos, no me gustó lo hiciste el otro día”, le dice Messi desde el inicio a Ibai sin responder a la pregunta sobre el galardón.

Luego el delantero argentino, que actualmente juega para el club Inter Miami con sede en Florida, le explica que lo que no le gustó fue que el influenciador hubiese divulgado partes de un mensaje privado que tuvieron.

“No me gustó eso de que mandaste mensaje y lo leíste, todo público. Ya no te voy a contestar más porque hacés todo público. No tenés privacidad”, le expresa Messi con un gesto de molestia que superaba al humor con el que Llanos trató de matizar la inesperada reacción.

El argentino, incluso, insistió en su alegato. “Te digo, estoy bien, de buena onda y vos me expones delante de todos”.

“No mostraste el mensaje, pero lo dijiste, todo lo que había puesto. La próxima vez no te contesto más, te dejo en visto la próxima”, le advirtió el argentino en vivo y en medio de la premiación al español.

Debido a la incomodidad en la que se encontraba, Llanos decidió intempestivamente cambiar el tema. “Leo qué significa para ti el Balón de Oro”, dijo. Messi en ese momento se sonrió y le respondió: “Ah cambias el tema hijo de p…”.

Tras el insulto en medio de risas, Messi decidió responder al cuestionamiento sobre el galardón. “Fue una linda noche por lo que significaba ganar este premio porque soy consciente que viene de la mano del Mundial, de lo que hicimos con la selección argentina, de haber conseguido la Copa del Mundo”, expresó.

“Fue un sueño conseguido para mi y todo el país. El anterior había sido de la mano de la Copa América, ahora del Mundial”, manifestó Messi.

El argentino reconoció luego que varios de los balones de oro que ganó en su carrera fueron por haber integrado el Barcelona en una época en la que para él fue el mejor el club de la historia.

“Tuve muchos antes de la mano de lo que veníamos haciendo durante toda la campaña con el Barcelona, están en el mejor equipo de la historia, que el otro día dije que la selección argentina estaba cerca de eso. Muchos lo sacaron de contexto ese comentario porque está claro que el Barcelona de esa época fue el mejor de la historia y que va a ser difícil que suceda algo parecido”, remarcó.

Messi ganó el Balon de Oro el lunes tras imponerse al que era su mayor competidor, el noruego Erling Haaland.