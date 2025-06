Néstor Lorenzo rompe el silencio sobre supuesta pelea con Jhon Durán: “No puedo creer que haya tanta mala leche”

Varios periodistas hablaron sobre una supuesta pelea entre el delantero de la selección Colombia Jhon Durán y el entrenador argentino Néstor Lorenzo, en el que se dijo que hubo empujones e interferencia de otros futbolistas para evitar que las cosas se fueran a mayores.

Ante estas versiones, tanto Durán como James Rodríguez y el mismo Lorenzo han desmentido la supuesta pelea ante los medios de comunicación y solo han dicho que hubo la calentura del momento por que el resultado no se dio como se esperaba.

"Tienen que parar un poco porque está bien decir cosas dentro del campo, pero inventar afuera no me parece lo más adecuado, entonces el periodista que salió a decir esto, espero tenga la misma claridad de salir a decir que esto no es verdad", dijo Jhon Durán.

"No puedo creer que haya tanta mala leche, tanta maldad, inventar cosas inexistentes. No pasó absolutamente nada, el grupo está bien y está fuerte. No jugamos bien, critiquen el juego, nos faltó intensidad y precisión, no pudimos doblegar a un equipo que se defendió bien, pero nada más, no pasó nada; está todo entero en el plantel. Durán salió con un dolor de espalda y no pasó nada más", manifestó Lorenzo.

Además, el técnico argentino aseveró que Durán salió del campo de juego por un dolor de espalda, no por la supuesta pelea.

"No inventen en las redes, cuando me dijeron lo que pasó de que me pelee con Durán y demás, son barbaridades, me da pena que haya gente tan mala, hay que identificar quien dice eso porque hace daño", agregó el adiestrado de la ‘tricolor’.

James Rodríguez también se refirió a la supuesta pelea: "Es falso, todo lo que se ha hablado afuera es falso, estamos unidos, es un grupo humano bueno a pesar de la racha en la que estamos, estamos afrontando todo y sabemos que el martes es una final".

La selección Colombia ya debe pensar en su próximo partido ante Argentina de visitante en la que deberá obtener un buen resultado para volver a la senda del triunfo.