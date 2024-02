“No fue una decisión técnica ni del club, fue decisión de él”: técnico de Sao Paulo confirma que James Rodríguez pidió irse del equipo

La novela sobre el futuro de James Rodríguez en Sao Paulo llegó a su fin según lo confirmó Thiago Carpini Barbosa, el técnico del equipo. Durante la rueda de prensa posterior a la victoria 3-0 de su equipo sobre Água Santa en el Campeonato Paulista, el adiestrador señaló que el adiós del colombiano es un hecho.

VEA TAMBIÉN “Este tipo robó toda su carrera”: argentino se va con toda contra James Rodríguez y colombianos salieron a defenderlo o

“Nuestro período juntos fue corto, no tengo nada que decir sobre el deportista y el ser humano. Lo que me condicionó un poco fue el control de carga que hicimos en la pretemporada por una pequeña molestia en el gemelo. Esta lesión ya la había sufrido en la selección. Empezamos a cuidarla para que tuviera condiciones lo antes posible. Pero es el propio interés del deportista (irse del club). Ya no es asunto mío”, aseveró el estratega.

Y es que el colombiano no ha sumado minutos en lo que va del 2024 debido a un “problema crónico en el tendón, en la pantorrilla” del que ya había hablado Carpini y al cuál le atribuye el hecho de que el colombiano no tenga un ritmo constante en los entrenamientos.

“Pierde tres o cuatro días y, cuando alcanza su mejor forma, lo vuelve a sentir”, dijo en aquella ocasión sobre la situación del exReal Madrid y agregó que por esto decidió no inscribirlo para el Paulista ni la Supercopa de Brasil, con tal que se pudiera recuperar en su totalidad de las molestias físicas.

Sin embargo, el colombiano no lo tomó de muy buena manera y decidió no viajar con el plantel a Belo Horizonte para el duelo de la Supercopa frente al Palmeiras, por lo que se empezó a rumorar de una posible ruptura de relaciones entre el jugador y el técnico, pero Carpini dejó en claro que no fue así.

VEA TAMBIÉN Estas serían las razones por las que James Rodríguez habría pedido irse del Sao Paulo o

“Técnicamente sabemos lo que (James) representa y representó para el fútbol. Sería incluso redundante de mi parte. Entendamos los procesos. No fue una decisión técnica, no fue una decisión del club. Fue decisión del propio deportista”, aseveró el entrenador de Sao Paulo.

Así las cosas, la salida de James Rodríguez está lista y ya se estarían estudiando diferentes ofertas de equipos como el Besiktas de Turquía o los conjuntos de la MLS el Real Salt Lake y el Columbus Crew, quienes quieren hacerse a los servicios del colombiano.

Desde su arribo al Sao Paulo, James solo ha marcado un gol en los 14 partidos que ha disputado desde su llegada a finales de julio de 2023.