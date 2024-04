Técnico de Messi se molesta por pregunta sobre futbolista que llegaría al Inter Miami: "Me hacés hablar de un jugador que no tenemos todavía"

Este fin de semana el Inter Miami consiguió una victoria importante ante el Nashville en el Chase Stadium para poder seguir punteando la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS). Tras el rotundo triunfo, el director técnico del equipo, Gerardo ‘El Tata’ Martino, se presentó en la conferencia de prensa, en la que tuvo un tenso intercambio con uno de los periodistas.

El ‘Tata' fue cuestionado sobre la posible llegada del futbolista argentino Matías Rojas, quien estuvo presente en el estadio durante el encuentro del Inter Miami.

El exfutbolista del Racing Club, cabe recordar, quedó libre tras irse del Corinthians y a pocas horas de que se cierre el mercado de pases en la MSL, hay varios rumores sobre su llegada al equipo de David Beckham.

No obstante, parece que ser interrogado sobre este asunto no es de agrado para el entrenador, de 61 años, que sin dudarlo un segundo increpó al periodista que lo cuestionó sobre este tema.

“¿Ya está anunciado por el club? Entonces, cómo te voy a decir (...). No lo vi. Me hacés hablar de un jugador que no tenemos todavía. A lo mejor, podemos hablar en la semana. Vamos a esperar un poco más”, señaló.

En ese mismo tono duro y para concluir el tema, Martino expresó: “Por ahí… Nos quedan 72 horas. Por ahí… Esperemos”.

El equipo del Tata con el triunfo se encuentra en la cima de la competencia con 18 puntos, dos más que New York RB.

La victoria del Inter se debió a la maravillosa actuación del astro argentino Lionel Messi, quien anotó un doblete y puso una asistencia en el 3-1 que hizo que su equipo se impusiera ante Nashville.