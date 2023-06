“No recibió el respeto que merecía en Francia”: Mbappé habló sobre la salida de Messi del PSG

El jugador francés Kylian Mbappé acapara los titulares de todos los medios, no sólo en Francia, sino también en el mundo entero tras su controvertida decisión de no renovar contrato con su actual club, el París Saint-Germain (PSG). Sin embargo, no es la única razón por la que todos están hablando del atacante galo.

El delantero, de 24 años, recientemente le concedió una entrevista al medio italiano La Gazzetta dello Sport en donde tocó varios temas entre ellos su futuro en el PSG y su supuesto traspaso al Real Madrid.

Durante su diálogo con la revista deportiva, el campeón del Mundo en Rusia 2018 comentó que nunca pidió ser transferido “ni ir al Real Madrid” y que se siente feliz de pasar otra temporada con el PSG.

“Yo solamente confirmé que no voy a activar el año adicional previsto en el contrato. Con el PSG nunca hemos discutido una extensión, pero estoy feliz de quedarme aquí la próxima temporada”, expresó el artillero.

En la entrevista Mbappé también tocó un tema sensible para algunos amantes del balompié: la salida del astro argentino Lionel Messi del París Saint-Germain.

El atacante comentó que Messi es “potencialmente el mejor jugador de la historia y por ello nunca puede ser considerada una buena noticia su marcha”.

Además, aseguró: “me costó entender que hubiera tanta gente que se alegrara. (Messi) no recibió el respeto que merecía en Francia. Es una pena, pero fue de esa manera. Tendremos que hacer lo posible para sustituirlo”.

A su vez, el joven futbolista habló sobre Cristiano y Messi, y lo complicado de volver a ver jugadores del mismo nivel.

“Las cosas hay que encararlas de otra manera. Tener a dos como Messi y Ronaldo a esos niveles durante tanto tiempo es algo que pasa cada 50 años. Hemos vivido una época excepcional y espero que los aficionados la hayan aprovechado. Tuve la suerte de jugar contra Cristiano y también en contra y junto a ‘Leo’, son realmente especiales. Aprendí mucho de ellos, sobre todo con Messi en estas dos temporadas. Han escrito la historia del fútbol, son eternos”, consideró.

Al tiempo, Mbappé tocó el caso de racismo que tuvo que vivir el brasileño Vinicius Jr. en Mestalla (estadio del Valencia F.C.) por LaLiga.

“Si nos vamos se entenderá que la situación es grave. Lo hicimos con el PSG contra el Basaksehir en la Liga de Campeones en el año 2020 y el partido se repitió. Quejarse ya no es suficiente. Con Vinícius hubo la movilización de la Federación Brasileña de Fútbol que sirvió”, argumentó.

El jugador con pasado en Mónaco agregó que en 2023 ese tipo de situaciones no se pueden permitir y que “más allá del dinero y la fama, se juega para transmitir a los aficionados el placer de disfrutar del fútbol”.

“Si te tratan como a un simio, ya no quieres hacerlo. Por supuesto, siempre habrá algunos racistas, pero hace falta más solidaridad entre los jugadores y no pensar sólo en ello cuando te pasa a ti”, acotó.

Mbappé se encuentra en el ojo del huracán debido a los rumores que volvieron a tomar fuerza sobre su posible salida del PSG y su eventual llegada al Real Madrid.