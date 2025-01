Novak Djokovic en el ojo del huracán por negarse a dar una entrevista en cancha: “si quieren multarme, no hay problema”

El tenista serbio Novak Djokovic actualmente se encuentra en el ojo del huracán y no precisamente por alguna de sus participaciones en el Abierto de Australia, sino por negarse a dar una entrevista en cancha como suele hacer un ganador de un encuentro.

El número cuatro en el ranking ATP, que venció al checo Jiri Lehecka con un contundente 6-3, 6-4 y 7-6, ha hecho que la atención no sea puesta en su desempeño, sino en su determinación de no darle entrevista a un reconocido periodista en cancha.

El periodista estadounidense Jim Courier estaba esperando al serbio para realizarle la habitual entrevista que se hace en cancha, sin embargo, ‘Nole’ tomó el micrófono para decir: “Gracias por estar aquí esta noche. Valoro el apoyo y los veré en la próxima ronda. Muchas gracias”.

Su actitud levantó varias críticas en su contra, pero más tarde, por medio de un video que publicó en sus redes, dio a conocer la verdadera razón de su negativa de darle la entrevista a Courtier.

VEA TAMBIÉN Esto deberá pagar el exsecretario de la FVF, Manuel Álvarez a la FIFA por multa o

El serbio aclaró que le gustaría dar explicaciones de lo sucedido y comentó que: “hace unos días, el famoso periodista deportivo que trabaja para la emisora oficial de Nine aquí en Australia se burló de los fanáticos serbios y también hizo comentarios insultantes y ofensivos hacia mí, y desde entonces decidió no emitir ninguna disculpa pública, al igual que Nine”.

‘Nole’ aseguró que su postura no cambiará hasta que reciba una disculpa pública y mientras que eso pasa no dará entrevistas a Channel Nine, dueña de la radio Nine, así como tampoco a su periodista estrella Jim Courier, de quien aseguró que no tiene nada en contra.

“No tengo nada en contra de Jim Courier o el público australiano; es desafortunado. Elegí decir algo a la multitud, pero obviamente no era el momento ni la situación para explicar lo que estoy haciendo ahora. Dejo que Nine maneje esto como crea conveniente”, añadió.

Djokovic también aseguró en la conferencia postpartido que habló con Craig Tiley, director del Abierto de Australia, sobre su postura y comentó que: “le dije a Tiley que si quieren multarme por no dar una entrevista en la cancha, no hay problema”.

El tenista explicó que aceptará la multa que le quieran poner porque siente que “es algo que se debe hacer. Eso es todo lo que hay que hacer”.

Según lo conocido, por un video publicado en redes, el periodista que hizo comentarios desafortunados contra los serbios y ‘Nole’ es el australiano Tony Jones.

En el clip que anda circulando en redes, el periodista australiano dice en tono burlón “Djokovic está sobrevalorado. ¡Echen a Djokovic!”.