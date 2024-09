Prensa peruana se va lanza en ristre contra James Rodríguez y Luis Díaz previa al encuentro por las eliminatorias para el Mundial de 2026

A tan solo horas de que la Selección de Perú reciba en su casa a Colombia para cumplir la fecha 7 de las eliminatorias para el Mundial de 2026, la prensa local ha decidido calentar el ambiente y se fue en lanza en contra de dos referentes del combinado cafetero.

James Rodríguez y Luis Díaz son los dos futbolistas referentes del seleccionado colombiano, de quienes la prensa peruana ha puesto en duda sus aportes a la selección y concluye que ninguno de los dos significa gran peligro para ‘Los Incas’.

Por parte del guajiro, de 27 años, la prensa peruana ha afirmado que se encargó de analizar su última participación con la ‘Tricolor’ en la fina de la Copa América 2024, un encuentro en el que según ellos “no destacó” y se vio afectado porque “lo molieron a patadas”.

Uno de los periodistas que tiene la columna ‘Bombardero’ en el medio ‘Trome’ aseguró que: “Me tomé el tiempo de revisar la final de la última Copa América. Y la verídica que Luis Díaz no destacó. ¿Y saben por qué? Lo molieron a patadas con balón. Y hasta al más guapo le duele el golpe, siente la taba y mira de reojo quién viene por atrás. Necesitamos que corran sin parar, que no se perdone ningún esfuerzo ni corrida. Que todos acaben desfondados”.

VEA TAMBIÉN Este fue el emotivo mensaje que el Real Madrid le dedicó a Cristiano Ronaldo por su gol 900 o

En cuanto a James Rodríguez, el periodista señaló que el colombiano no merecía ser nombrado el MVP de la Copa América 2024, ya que no es un jugador previsible como los son el brasileño Neymar y el argentino Lionel Messi.

“James Rodríguez es previsible. Hace jugar a los ‘cafeteros’ y la tarea es que no le llegue la pelota. Ahora no es Messi, Neymar ni otro diferencial. Incluso, no mereció ser el mejor del torneo sudamericano en Estados Unidos. El domingo 14 de julio en el Hard Rock de Miami vendieron sus camisetas con su apellido, porque solo su fantasma rondó el verde”, explicó.

El periodista continuó asegurando que, aunque el grupo dirigido por Néstor Lorenzo es muy bueno, los dos referentes de la selección, James y Lucho, son “marcables”.

“Los dos más resonantes son marcables. Todo va a depender de que estemos finos y concentraditos”, agregó el columnista peruano, quien confía en que el combinado nacional va a superar a la ‘Tricolor’ en el campo de juego y sumar los puntos correspondientes.

Este viernes, Colombia se enfrentará a Perú en la fecha 7 de las eliminatorias para el Mundial de 2026 en el Estadio Nacional de Lima.

Por su parte, Perú no ha tenido un desempeño muy bueno en las eliminatorias, ya que no ha logrado ganar ninguno de sus encuentros, por lo que tiene la necesidad de sumar sus tres puntos, mientras que Colombia es tercero en la tabla con 12 puntos.