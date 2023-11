Prográmese: estos son los horarios de la quinta fecha de la eliminatoria sudamericana rumbo al mundial del 2026

Este jueves 16 de noviembre se disputa la quinta fecha de las eliminatorias con partidos muy interesantes como el de Colombia vs. Brasil, Venezuela vs. Ecuador, Bolivia vs. Perú, Chile vs. Paraguay y el clásico de Río de la plata: Argentina vs. Uruguay.

Serán choques muy decisivos el de Argentina y Uruguay, por el liderato de la tabla de posiciones, y el de Bolivia contra Perú por ser los coleros. La ‘albiceleste’ está invicta con 12 puntos en la cima y la persigue el combinado charrúa con siete puntos, igualada con Brasil y la sorprendente Venezuela.

Por otro lado, la selección boliviana estrenará en la eliminatoria ante los ‘incas’ a su nuevo técnico, el brasilero Antonio Zago, quien asumió el cargo tras la destitución del argentino Gustavo Costas y quien tendrá la tarea de enderezar el mal camino de los del altiplano, quienes marchan últimos sin ganar ningún punto. Los de la banda cruzada no tienen un buen presente tampoco, pues solo han ganado un punto en cuatro fechas.

Estos son los horarios de los partidos de este jueves de la eliminatoria sudamericana al Mundial 2026:

Bolivia vs. Perú – 3:00 p.m. (hora colombiana)

Venezuela vs. Ecuador – 5:00 p.m. (hora colombiana)

Argentina vs. Uruguay – 7:00 p.m. (hora colombiana)

Colombia vs. Brasil – 7:00 p.m. (hora colombiana)

Chile vs. Paraguay – 7:30 p.m. (hora colombiana)

Así va la tabla de clasificación en Suramérica rumbo al Mundial 2026:

Argentina – 12 puntos

Uruguay – 7 puntos

Brasil – 7 puntos

Venezuela – 7 puntos

Colombia – 6 puntos

Ecuador – 4 puntos

Paraguay – 4 puntos

Chile – 4 puntos

Perú – 1 punto

Bolivia – 0 puntos

Terminada la jornada de este jueves, las selecciones prepararán la sexta fecha y la última de este año, de cara al mundial de Norteamérica, luego habrá una para larga por la Copa América y en septiembre se retomará el clasificatorio.

Así será la sexta fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026: