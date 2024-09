Revelan la canción oficial del Mundial de Clubes de 2025; será interpretado por una reconocida cantante europea

Finalmente, y ante la atenta mirada de los aficionados del fútbol la FIFA ha revelado, este miércoles, el emblema y la canción oficial del Mundial de Clubes de 2025, el torneo más inclusivo de la historia y en el que participarán 32 equipos.

Para la copa Mundial de Clubes 2025, que se llevará a cabo del 15 de junio al 13 de julio, tendrá como canción oficial el tema musical de ‘Freed from Desire’, de la cantante de pop italiana Gala.

Según la FIFA, este tema musical se ha convertido en un himno de fútbol para los fanáticos de los clubes y de las selecciones nacionales a lo largo de las últimas dos décadas, sin embargo, a la par la FIFA lanzó “Take it to the World”, un llamado para que los fanáticos puedan enseñarle al mundo lo que hace especial a su club.

VEA TAMBIÉN Dibu Martínez recibe importante nominación como uno de los mejores futbolistas del mundo, pero los argentinos apoyan más a otro jugador o

“La FIFA ha colaborado con la cantante y compositora pop italiana Gala para que Freed from Desire, que tiene un estatus icónico en la cultura del fútbol, sea la canción insignia del torneo. Dada su resonancia entre los fanáticos de todo el mundo, la integración de esta canción clásica valida la importancia histórica del fútbol y los clubes, al tiempo que marca un nuevo capítulo en la evolución del deporte”, señaló la FIFA en su comunicado.

Por otra parte, el ente regulador del fútbol en el mundo también presentó el emblema del torneo, asegurando que se adaptará y utilizará en las ediciones futuras del torneo, por lo que se inspira en “el balón, la historia y la cultura del fútbol, con las iniciales del torneo “C – W – C” abstraídas en un icono circular”.

“El exclusivo emblema de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA cuenta con un espacio en el centro para que la FIFA muestre los elementos más cercanos al torneo, es decir, los clubes ganadores de las seis confederaciones que competirán en los Estados Unidos”, añadió la FIFA.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se mostró emocionado por la presentación del emblema y de la canción oficial del torneo que reunirá a 32 equipos.

“Qué momento tan especial. Hoy hemos lanzado la marca de la nueva Copa Mundial de Clubes de la FIFA: el comienzo de una nueva era en el fútbol de clubes. Treinta y dos de los mejores clubes de todos los rincones del mundo competirán en Estados Unidos en junio y julio de 2025. Son el corazón del torneo y estamos ansiosos por verlos”, aseveró.

Infantino también añadió que: “Treinta y dos de los mejores clubes del mundo se enfrentarán en el escenario mundial y solo uno será coronado campeón del mundo. Queremos que ustedes, los fanáticos de todo el mundo compartan las historias de su club, que traigan su amor, su pasión, su apoyo; que muestren de qué está hecho su club y lo lleven al mundo”.

El Mundial de Clubes 2025 reunirá a 32 equipos, contando con representantes de cada una de las seis confederaciones continentales: AFC (Asia), CAF (África), CONCACAF (Norteamérica, Centroamérica y el Caribe), CONMEBOL (Sudamérica), OFC (Oceanía) y UEFA (Europa).

Algo que “redefinirá cómo, cuándo y dónde se coronará a los verdaderos campeones mundiales de clubes”.

Todo esto hace parte de los esfuerzos de la FIFA para ofrecer más oportunidades “de partidos a nivel de selecciones nacionales y de clubes para todas las asociaciones miembros de la FIFA”, así como también para elevar los estándares en el mundo.

Sin embargo, hasta el momento solamente 30 de los 32 clubes se han clasificado, además de un club adicional de la Conmebol y el representante del país anfitrión, que se confirmará en su debido momento.

VEA TAMBIÉN Lionel Messi y Cristiano Ronaldo fuera de los nominados al Balón de Oro por primera vez desde 2003 o

“El proceso de clasificación, que se realiza a través de competiciones continentales de clubes, se basa en el mérito deportivo a lo largo de un ciclo de cuatro años, lo que garantiza que los campeones continentales y los clubes que demuestran regularidad sean recompensados”, aclara la FIFA.

En su debido momento, la FIFA dará a conocer varias noticias alrededor del Mundial de Clubes, incluidos los lugares en donde se disputarán los 63 partidos del torneo, el nuevo trofeo, detalles del sorteo, el calendario de partidos y la venta de las entradas.

El ente regulador del fútbol se comprometió a trabajar con los clubes clasificados para “elevar, mostrar y celebrar las características únicas y el folclore de cada uno”, algo con lo que busca eliminar “fronteras a sus ambiciones internacionales y brindándoles la oportunidad de compartir sus historias con el mundo”.