Revelan que Lorenzo contactó a técnico colombiano que dirigió a club de El Alto para preparar juego de Eliminatorias ante Bolivia

La selección Colombia tendrá el duro reto de enfrentar a Bolivia en El Alto, por la novena fecha de las Eliminatorias al Mundial de 2026. El combinado nacional buscará sumar puntos para acercarse cada vez más a la clasificación de la cita orbital que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

Los más de 4.100 metros sobre el nivel del mar son la máxima preocupación del cuerpo técnico de la tricolor al mando del argentino Néstor Lorenzo. Es por eso que se están tomando todas las precauciones necesarias para aminorar el impacto que pueda tener en los jugadores y así evitar una goleada, como la sufrió Venezuela el pasado 5 de septiembre por 4 a 0, en el estreno de la selección del Altiplano en El Alto.

En las últimas horas se conoció que Néstor Lorenzo estuvo en contacto con un cuerpo técnico colombiano que dirigió en Bolivia, precisamente a un equipo con sede en El Alto. Se trata del entrenador Flabio Torres, actual técnico del equipo boliviano Nacional de Potosí y que en el pasado estuvo al frente de Always Ready, club que juega en El Alto.

El entrenador colombiano fue contactado por su colega argentino de la selección Colombia para recibir consejo sobre las precauciones a tener en cuenta en la altura.

El director técnico tolimense no ocultó la dificultad que tiene jugar a más de 4.100 metros de altura.

"A veces la gente no cree, pero realmente es bien difícil. O si no acuérdense de los venezolanos que después del partido, salieron diciendo que era inhumano jugar en El Alto", comenzó diciendo Torres en entrevista con Blu Radio.

"Sorprende cómo sí afecta la altura a los equipos visitantes, siempre. Los jugadores que van a El Alto son otros, con menos ritmo y más cansancio. Y después de los partidos sienten otro cansancio: nosotros terminábamos con mucha fatiga, hay que estar pendientes de eso", agregó.

En ese sentido, aconsejó lo que debería hacer la selección Colombia para afrontar el juego ante Bolivia el próximo jueves.

“Un jugador que nunca ha estado en la altura, que no tenga esa huella va a sentirse diferente, en un lugar hostil; sobre todo en la recuperación tras el esfuerzo. Yo he visto equipos con bloque bajo y compacto, que no aceleran mucho, y buscan con una pelota quieta o una transición hacer daño, y así lo sortean, eso es lo que yo haría", sostuvo.