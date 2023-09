Robots humanoides controlados con Inteligencia Artificial se robaron el show en un partido de la NFL

Los fanáticos del fútbol americano en Estados Unidos se llevaron una gran sorpresa luego de observar a robots humanoides caminando por uno de los estadios donde se jugó uno de los partidos de la NFL.

El singular hecho se dio en el SoFi Stadium de California, durante el juego entre 'Miami Dolphins' y los 'Angeles Chargers'.

Los asistentes al encuentro en California se llevaron una sorpresa cuando vieron a los robots caminando en las gradas e incluso sentados mirando el partido de la NFL.

VEA TAMBIÉN Linda Caicedo es la única latinoamericana nominada al premio The Best de la FIFA: así se puede votar por la colombiana o

En las imágenes que se volvieron virales en redes sociales se observan a las máquinas con un semblante muy parecido al de los humanos en sus rostros, pero realizando movimientos robóticos.

Los detalles de la piel son tan exactos que bien podrían confundirse con humanos, aunque la parte de las orejas hace la diferencia, ya que allí se observan una especie de discos que hacen parte de la maquinaria que los componen.

En los videos se observa cómo caminan por el escenario deportivo y su interacción con el entorno.

Incluso en un momento del encuentro, las cámaras del estadio captaron a los humanoides sentados en las gradas, mientras decenas de personas hacen gestos detrás de ellos. Allí se les vio hasta moviendo los ojos y sus rostros en señal de sorpresa por lo que sucedía alrededor.

Dos de ellos, que estuvieron en el campo de juego, vistieron overoles de color gris con la marca 'The Creator'.

Posteriormente, se conoció que se trataba de una campaña promocional de Disney para dar a conocer una película que llevará el mismo nombre, ‘The Creator’.

La película dirigida por Gareth Edwards tendrá como trama principal la lucha humana contra las máquinas creadas con Inteligencia Artificial. Se espera que la cinta sea estrenada en cines el próximo 29 de septiembre.

VEA TAMBIÉN Un hincha al que le practicaron la eutanasia y otro que alimentaba a su bebé en la grada, entre los nominados a premio de la FIFA o

Esta no es la primera vez que una cinta es promocionada en este estadio de California. Durante un juego de los Rams en ese estadio, se publicitó, antes de su estreno, Avatar: The Way of Water', la película dirigida por James Cameron.