Se conoció video inédito de la reacción de Lionel Scaloni tras la derrota de Argentina con Arabia Saudita en Qatar 2022

El Mundial de fútbol conseguido por Argentina en 2022 sigue dejando algunas imágenes para el recuerdo pese a que ya se cumplió más de un año desde la histórica conquista.

En las últimas horas se conoció un video inédito del director técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, reaccionando a la derrota por 2 a 1 ante Arabia Saudita en el debut en el Mundial Qatar 2022.

El video que se dio a conocer recientemente por cuenta de la película Elijo Creer muestra al entrenador bastante molesto por la sorpresiva derrota, pero esperanzado en reencaminar las cosas para los próximos partidos.

"Muchachos, explíquenme qué pasó del minuto 48 al 53. No tenían respuesta”, se escucha decir al técnico argentino mientras aborda un auto saliendo del estadio.

“Otamendi me dijo 'no sabíamos que hacer'. Yo sí tengo explicación. Por más de que hacía 36 partidos que no perdíamos, el contexto cultural argentino es el mismo. Porque hasta la gente empezó a cantar de nuevo después de 15 minutos. Antes estaba golpeada”, agrega.

En el corto video se escucha a Scaloni hablando sobre las posibles causas de la dura derrota en el primer partido de la fase de grupos del Mundial.

"Tenemos que saber que podemos perder. Primero, porque hace un montón de años que no ganamos nada. Y segundo, porque forma parte del juego y del aprendizaje”, dice.

“Si no, es muy fácil. Nunca nadie va a jugar tranquilo. Mejor que las condiciones en las que estábamos para el Mundial, no había”, añade.

No obstante, pese a su enojo, el entrenador de la albiceleste parece sentirse esperanzado en los próximos partidos y advierte que, de recuperarse su equipo, es de cuidado.

“Lamentablemente o positivamente pasó y si pasa por los puntos y nos reponemos, quédate tranquilo que vamos, competimos y cuidado”, asegura.

“Si después de recibir este mazazo te reponés, no hay quien nos pare. Lo importante es reponerse, pero no desde lo futbolístico. Porque no tengo dudas de que en lo futbolístico nos vamos a reponer, porque jugamos bien todos”, indica.

El nacido en Pujato atinó en su premonición ya que Argentina pudo llegar hasta la final para ganarla ante Francia, lo que evidencia que finalmente el equipo sí se recuperó.