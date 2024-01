Cristiano Ronaldo criticó el Balón de Oro y el The Best recientemente entregados a Messi: "Están perdiendo credibilidad"

Recientemente, Lionel Messi fue galardonado con el premio The Best al mejor jugador del mundo. La entrega del galardón desató polémica debido a que muchos fanáticos del fútbol consideraron que los méritos hechos por el argentino no eran los suficientes como para estar por encima del francés Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland, los otros dos competidores.

Pero no solo algunos aficionados se han mostrado molestos, sino también un sector de la prensa y algunos colegas del argentino.

En las últimas horas, Cristiano Ronaldo se pronunció en contra de los premios que entrega la FIFA y el Balón de Oro que entrega anualmente la revista francesa France Football.

Durante una entrevista para el diario portugués Récord, el jugador luso dejó entrever su inconformidad con los premios que ganó recientemente el futbolista rosarino.

Ronaldo aseguró que tanto The Best como El Balón de Oro, los cuales reconocen a los mejores jugadores del mundo, están perdiendo credibilidad.

"Creo que, en cierto modo, estos premios (The Best y Balón de Oro) están perdiendo credibilidad”, dijo.

“Hay que analizar toda la temporada. No quiero decir que Messi no lo mereciera, o Haaland o incluso Mbappé. Simplemente, ya no creo en estos premios (...), son hechos, son números. Y los números no engañan", añadió CR7 durante la entrevista.

Cabe recordar que el portero argentino Iker Casillas también criticó el premio The Best obtenido por Messi el pasado lunes 15 de enero.

A través de su cuenta de X (antes Twitter) el guardameta español calificó como injusto el reconocimiento dado al argentino y le tiró un dardo a la FIFA como organizadora de los premios.

“Creas unos premios bonitos y te los estás cargando a base de no hacer las cosas con justicia. (…). En fin, buenas noches.”, escribió Casillas.