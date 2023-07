“Se me pone la piel de gallina”: así fue como Beckham se enteró del fichaje de Messi en el Inter Miami

El exfutbolista inglés David Beckham, quien es copropietario del Inter Miami, reveló detalles de cómo fue la llegada del argentino Lionel Messi al cuadro rosa de la Major League Soccer (MLS) en Estados Unidos.

El ex Real Madrid se refirió, de manera peculiar, a cómo se enteró del 'sí' definitivo de 'La Pulga' para ingresar a su equipo.

Según dijo Beckham en una entrevista para The Athletic, sitio web de periodismo deportivo, todo tuvo lugar en Japón cuando disfrutaba con su familia del país asiático.

"Estaba en Japón con mi familia y me desperté a las 5 de la mañana porque mi teléfono no dejaba de vibrar. Mi esposa me dijo: '¿En serio? Apaga tu teléfono'. Miro mi teléfono y digo: '¿Qué pasó? Algo ha pasado'. Me puse las gafas y dije: 'Viene Leo. Está hecho. Él lo ha anunciado'. Mi esposa me dijo: '¿Qué quieres decir con que lo ha anunciado?'. Le dije: '¡Salió en la televisión y dijo que viene a Inter Miami!'. Se me pone la piel de gallina al hablar de eso”, relató el exdeportista.

Tras confirmarse la noticia corrió a llamar a Jorge Mas, dueño de Inter Miami. "Me emocioné porque sé lo que hemos pasado en los últimos años. Tratar de construir este club, los obstáculos, los desafíos: tratar de conseguir un terreno (para construir un estadio), ir a batallas legales... a pesar de todos los problemas que hemos tenido, este momento lo cambió todo. Cambió todo nuestro club. Una vez que Victoria se despertó correctamente, me abrazó y fue entonces cuando me emocioné de nuevo", añadió.

Beckham también destacó al medio deportivo que la llegada del Campeón del Mundo al fútbol estadounidense es un logro muy importante para dicho deporte.

"Estamos hablando del mercado deportivo más grande del mundo. Traer a Leo Messi al Inter Miami , a la MLS , al año de ganar la Copa del Mundo, a un equipo que tiene tres años (…) es un gran logro", concluyó.