“Se piensan que somos todos tontos”: las duras palabras de Simeone tras la filtración de los audios del VAR del partido ante el Real Madrid

Un extenso debate se ha abierto en el fútbol español tras el triunfo del Real Madrid ante el Almería tras ir perdiendo 2-0 en el primer tiempo del encuentro, que luego lograron remontar 3-2 con la “ayuda del VAR”.

La polémica por el triunfo de los ‘merengues’ escaló aún más tras la filtración de los audios del VAR, algo que incitó a que el Comité Técnico de Árbitros comenzara una investigación interna.

En los audios filtrados se escucha que el árbitro de campo y el del VAR sostuvieron tres conversaciones casi consecutivas en el segundo tiempo del partido.

En el minuto 53 del encuentro, Kaiky golpeó el balón con la mano dentro del área, el árbitro de campo, Hernández Maeso, no pito nada ante la acción del futbolista, sin embargo, fue llamado por el VAR para que revisara la jugada.

Mientras eso pasaba, el Almería reclamaba una falta previa, pero esto fue opacado por la decisión del árbitro de pitar penal a favor del Real, dándole así el primer tanto a los ‘merengues’.

El otro audio filtrado se trató de una conversación durante una jugada en la que Vinicius Jr. golpea a Pozo con el brazo, pero se supone que no debió filtrarse, pues el juez del juego no intervino en ese momento.

“El CTA ya ha abierto una investigación para determinar cómo ha podido salir públicamente sin ser una revisión en el monitor”, expresó el organismo de control.

Ante este revuelo y la filtración de los audios del VAR, han sido varias las figuras del fútbol que se han pronunciado al respecto y esta vez quien decidió hablar sobre el tema fue el director técnico del Atlético de Madrid, Diego ‘el Cholo’ Simeone.

Simeone atendió la rueda de prensa previa al partido que los ‘Colchoneros’ enfrentarán contra el Sevilla en la Copa del Rey y allí aprovechó para dar su opinión sobre lo sucedido.

El ‘Cholo’ fue cuestionado si le parece una “barbaridad” que comparen la polémica del Granda-Atlético de Madrid, con la controversia del Real Madrid-Almería.

Ante esto simplemente respondió que prefería no opinar, pero el foco de los periodistas tras su respuesta se centró en el VAR y la filtración de los audios del partido del equipo dirigido por Carlo Ancelotti.

“Tú siempre has defendido el VAR, me gustaría saber qué falla ahora mismo viendo lo que está pasando esta semana, y si entre los videos de uno atacando árbitros y las palabras de otros diciendo que la Liga está adulterada, es el peor momento ahora mismo para ser árbitro”, cuestionó uno de los periodistas.

Frente a esto, Simeone respondió: “Es tan difícil. Tan difícil. Según del lado donde te pongas, siempre hay situaciones. Creo que los árbitros están pasando un momento de mucha presión, segurísimo”.

“El VAR los mejora, pero al mismo tiempo los expone. Esa es la realidad. Después nos ponemos a discutir si el audio está bien o si el audio lo están filtrando, no importa lo que filtren, sino lo que pasa. Pero se piensan que somos todos tontos, eso es lo que da bronca”, añadió.

Los cuestionamientos contra Simeone no acabaron ahí y fue preguntado sobre si considera que si se trata de un “juego cruzado entre el Real Madrid y Barcelona” en donde estos dos clubes “salen favorecidos o perjudicados”, algo que le quita credibilidad al deporte.

“Creo que lo que necesitamos todos es la tranquilidad de que las cosas sean naturales, cuando las cosas son naturaleza todo puede suceder, todos nos podemos equivocar porque no somos perfectos, nadie es perfecto. Aun teniendo la posibilidad del VAR, nadie es perfecto. Pero con naturalidad. Cuando las cosas suceden con naturalidad, todo fluye”, aseveró.

El técnico de los ‘Colchoneros’ expresó también que cuando las cosas no son naturales “la gente se pone nerviosa” y que “la gente va a al estadio y cuando hay una situación en el área es penal, cuando pisan a un jugador mínimamente es amarilla o expulsión. Y los árbitros ya están colapsados, la verdad que es un momento muy complicado para ellos”.

“Creo absolutamente que la única manera que podemos generar mejorar, desde el lugar que nos toca, entrenadores y futbolistas, es estar calladitos, correr, dejarlos arbitrar y a jugar. Porque es lo único que podemos hacer”, añadió.

A esta polémica también se ha referido el entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, quien señaló que no quiere avivar la controversia y que “la noticia está en Madrid, no soy yo, pregunta allá”.

Además, recalcó que “creo en la honestidad de los árbitros, no me gustan las presiones que reciben, pero no me preguntes más por la polémica”.