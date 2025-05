"Sé que mi vuelta suscita mucha atención": Jannik Sinner sobre su regreso al tenis

Su regreso al circuito ATP esta semana en el Masters 1000 de Roma, tras una suspensión de tres meses por dopaje, será especialmente escrutado, pero Jannik Sinner está tranquilo.

Al ser consultado sobre su vuelta, el italiano sostuvo: "No me da miedo volver a jugar. Estoy muy contento por estar de regreso. Ha sido una pausa muy, muy larga, durante la que he podido disfrutar de mi familia y mis amigos (...) Sé que mi vuelta suscita mucha atención, fuera de las pistas también".

“Lo que será más bonito es volver a jugar, reencontrarme con el público. También sé que habrá presión, que hay dudas y preguntas sobre mi nivel de juego, es algo normal, pero no me da miedo volver a jugar", acotó.

El atleta comentó lo difícil que fue aceptar la decisión sobre el caso por dopaje que pesó sobre sus hombros.

"Cuando te enfrentas a la justicia deportiva sabes que puede ir en los dos sentidos, todo o nada. En mi caso hubo un acuerdo, que era algo que no quería al principio y que no fue fácil para mí de aceptar, ya que sé qué ocurrió de verdad, pero hay veces que hay que buscar lo mejor posible dentro de una mala situación. Es lo que hicimos. Ahora todo ha terminado", manifestó.

“He vivido mis días a otro ritmo, el de mis amigos, el de mi familia, y eso me ha hecho bien. Estoy contento de cómo hemos gestionado todo esto porque no era fácil. Pero no, no he cambiado", añadió.

A mediados del mes de febrero del año en curso, Sinner anunció que fue suspendido hasta el 4 de mayo tras llegar a un acuerdo con la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

El deportista de 23 años de edad se perdió los torneos Masters 1000 de Indian Wells y Miami en marzo, y Montecarlo y Madrid en abril, pero ningún Grand Slam.

La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) no anunció el caso hasta agosto de 2024 y lo exoneró al aceptar su explicación de que su fisioterapeuta le aplicó un espray con clostebol para curarse una herida en la mano y luego le dio un masaje sin guantes.

AMA recurrió a la decisión en septiembre y el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) tenía previsto emitir una sentencia en abril, lo que finalmente no ocurrirá tras el acuerdo alcanzado y saldado.