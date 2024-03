Selene Figueroa: la reina de belleza que dejó a un lado la pasarela y ahora es árbitra de fútbol

Una linda joven mexicana se ha hecho viral recientemente por su dedicación, su belleza y por el rumbo que decidió darle a su vida laboral, se trata de Selene Monserrat Figueroa Herrera, una mujer que fue reina de belleza y que resolvió dejar a un lado una promisoria carrera en esta industria para ser árbitra profesional de fútbol.

La mujer, nacida en Durango (México), tiene 24 años de edad y fue Reina del certamen de belleza perla del Guadiana de Canatlán 22-23; sin embargo, alternaba esta actividad con sus estudios universitarios en donde practicaba fútbol.

Selene formó parte del equipo de futbol de la Universidad Juárez del Estado de Durando mientras estudiaba administración de empresas y una de sus amigas del equipo, la invitó a ver cómo arbitraba su padre y de ahí nació su gusto por este oficio.

Si bien con la corona que había logrado y viendo que su belleza la hubiera podido llevar por el mundo del modelaje, ella prefirió seguir su mayor pasión que es el fútbol y aprendió todo lo del arbitraje de la mano del árbitro Marco Antonio “Gato” Ortiz.

De acuerdo con el portal Marca, la jueza debutó en el Torneo Apertura 2023 en las Ligas Menores de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y ha participado en tres encuentros como Árbitro Asistente 1 en la Liga Mx Femenil Sub-18.

También ha hecho parte del equipo arbitral en otras competiciones como la Tercera División, en la Liga MX Femenil Sub-19, Fuerzas Básicas Sub 14, Fuerzas Básicas Sub 16, Sub 18 y en la Liga Premier, pero su mayor sueño es poder impartir justicia en la liga profesional de primera división en México y aspirar a llegar a más eventos FIFA.

En una entrevista con el portal web Capital Deportes dijo que “está viviendo su sueño de futbolista, pero desde el otro lado, el de la autoridad”.

“Mi objetivo es llegar a primera división femenil y me quedaría como abanderada (juez de línea) porque es lo que me gusta”, señaló Selene Figueroa al medio mencionado.

Ella es Selene Figueroa, la mujer que fue reina de belleza, pero prefirió dedicarse al arbitraje del fútbol profesional: