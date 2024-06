Soteldo sacó un parlante en zona mixta del SoFi Stadium y recordó a famoso artista venezolano para celebrar la victoria de la 'Vinotinto'

Tras el triunfo de la Selección de Venezuela ante su similar de México por el Grupo B de la Copa América, el futbolista venezolano Yeferson Soteldo sacó en zona mixta del SoFi Stadium una corneta (reproductor de sonido, bafle, parlante).

Mientras caminaba por ese sector del recinto deportivo, el dorsal del combinado venezolano puso a todo volumen un tema musical de su paisano, el difunto rapero y compositor Tyrone González, ‘Canserbero’.

Fue al compás de la canción ‘Es Épico’, que el volante ofensivo celebró la victoria de la ‘Vinotinto’ ante ‘El Tri’.

Como dato curioso, Soteldo, que tiene varios tatuajes, tiene marcado en su piel un tributo al legado musical de Canserbero.

En una de sus piernas, el revulsivo jugador tiene la famosa frase’ All We Need Is Love’ junto al rostro del oriundo de Maracay, Venezuela.

El encuentro entre Venezuela y México por Copa América terminó 1-0 a favor de la 'Vinotinto' con un gol de penal del delantero de 34 años, Salomón Rondón.

Con este resultado, los dirigidos por Fernando ‘Bocha’ Batista se convierten en el segundo clasificado de la Copa América 2024 luego de que Argentina se metiera en la siguiente fase tras derrotar a Chile.

La ‘Vinotinto’ rompió una racha negativa ante el cuadro norteamericano. De 13 partidos jugados, aunque la gran mayoría amistosos internacionales, Venezuela no había podido ganar.

Cabe mencionar que ‘El 'Tri’ estaba invicto ante el combinado sudamericano con 10 victorias y tres empates.