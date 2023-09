Tenista ganadora de cuatro Grand Slam y ex número uno del mundo podría ir a prisión: "Me arrepiento"

Una de las tenistas más importantes de la historia del tenis y una referente de su época podría ir a prisión en el marco de un juicio en su contra por negarse a pagar una deuda.

Se trata de la tenista española Arantxa Sánchez, quien en su época ganó tres veces el Roland Garros y alcanzó a ser la primera en el ranking WTA.

La exdeportista enfrenta el lio judicial junto a su exmarido Josep Santacana, con quien habría ejecutado un plan para evitar el pago de la deuda.

El préstamo impago fue tramitado con el Banco de Luxemburgo junto a su exmarido. Desde 2010 la entidad bancaria ha intentado cobrarse el dinero, pero, según las investigaciones, Sánchez y su expareja habrían realizado ciertas maniobras fiscales para descapitalizado su patrimonio y evitar el pago.

La Fiscalía Española los acusa del delito de alzamiento de bienes o de insolvencia punibles, y pide una multa de 12 euros diarios durante 24 meses, es decir, un total de 8.640 euros.

El ministerio público acusa a la extenista, su exmarido y otras cinco personas de idear un plan para descapitalizar su patrimonio con el objetivo de declararse insolvente y así frustrar el pago de la deuda. Así las cosas, piden cuatro años de prisión para ambos.

Durante una entrevista para el programa deportivo de España, El Chiringuito, Arantxa Sánchez rompió en llanto y dijo sentirse arrepentida.

“Me arrepiento de lo que pasó y quiero pagar la deuda”, aseguró.

Además, dio a conocer que fue Santacana quien decidió no pagar la deuda dado que ella no gestionaba su jugoso patrimonio mientras jugaba al tenis.

“Nunca he gestionado ese patrimonio porque desconozco cómo se hace. Me dediqué a jugar al tenis y yo siempre me he fiado de mi marido, ha estado a mi lado y organizado todo. Yo quería pagar y mi marido no quiso. Dijo que no se lo demos al banco, que él se encargaría de hacer las cosas”, indicó.

“Me fiaba de mi marido. ‘Firma aquí', y yo firmaba porque me fiaba. Me he dedicado a jugar al tenis, pero me equivoqué y por eso estoy aquí”, agregó.

La ganadora de tres Grand Slam explicó también que su expareja vendió 15 propiedades y el dinero obtenido por dichas transacciones fue enviado a Estados Unidos a cuentas gerenciadas por él.

La deportista aceptó el delito hace dos años y ha pagado 1.900.000 euros de los 6.000.000 que adeuda al banco como indemnización.

La catalana fue una de las referentes del tenis femenino en la década de 1980. En 1995 alcanzó a ser la número uno del mundo tras ganar tres Grand Slam hasta ese momento, dos veces Roland Garros y en una ocasión el US Open.

En 1998 volvió a coronarse en Francia tras derrotar a Mónica Seles.

Además, llegó en ocho ocasiones a finales de Grand Slam, incluidos Wimbledon y el Abierto de Australia.