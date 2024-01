Tsitsipas golpea una bola del lado de su rival luego de que rebotara en el suyo y gana el punto más extraño del Abierto de Australia

El tenista griego Stefanos Tsitsipas protagonizó la que podría ser la jugada del año y lo hizo en su debut en el Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año, en el que se enfrentó al belga Zizou Bergs.

Luego de un largo intercambio de golpes en el que Tsitsipas ejecutó varias veces tiros de revés de enorme calidad, el belga decidió hacer una volea con un efecto que impactó al público.

El belga logró que la pelota rebotara del lado de Tsitsipas y que, al picar, se devolviera hacia su parte de la pista. Ese tiro requiere de una destreza que Bergs probó que le sobra.

Lo que no esperaba el belga era la rápida reacción de Tsitsipas, que actualmente ocupa la séptima casilla en el escalafón de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).

El griego al prever lo que iba pasar tras el rebote se acercó hasta el límite de la red y golpeó por encima de la malla la bola mientras esta volaba en la parte de la pista de su rival.

La jugada es legal pues lo que está prohibido es que un tenista toque la malla mientras ejecuta un golpe. Lo hecho por Tsitsipas fue sensacional al tiempo que extraño y generó retumbantes expresiones de sorpresa entre el público.

Tsitsipas desde que ejecutó esa jugada, con la que se llevó el segundo ‘game’ del segundo set, fue imparable y logró superar el mal momento que tuvo en el primer set cuando perdió 5-7.

El griego finalmente se impuso por 5-7, 6-1, 6-1 y 6-3. Cabe recordar que Tsitsipas defiende una gran cantidad de puntos en la actual edición del Abierto de Australia luego de ser subcampeón el año pasado.

El griego debía enfrentarse al finalista de Wimbledon 2021, Matteo Berrettini, pero el italiano se retiró por una lesión en vísperas del partido por lo que su rival, finalmente, fue el belga.

"Las cosas no fueron como se esperaba", dijo. "Me esperaba a Matteo. Cosas como estas son bastante peligrosas cuando te preparas durante muchos días seguidos para un tipo específico de oponente", afirmó.

Pero dijo que estaba encantado con el nivel que alcanzó y sintió que estaba llevando a Bergs "al límite" en los últimos tres sets.

"Me alegro de que las cosas hayan cambiado", añadió Tsitsipas. "Me alegro de haber mostrado la lucha y el espíritu que normalmente muestro en la cancha, así que me siento genial".

La estrella griega, dos veces finalista de Grand Slam, se llevó el partido en menos de tres horas.