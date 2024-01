"Uno de mis peores partidos en Grand Slam": Novak Djokovic perdió la semifinal del Abierto de Australia ante un joven rival

El tenista número 1 del mundo, Novak Djokovic, salió arrasado por Jannik Sinner en las semifinales del Abierto de Australia, donde no había perdido un partido en seis años.

Tras la sorpresiva derrota, 'Nole' ofreció una rueda de prensa en la que lamentó haber jugador "uno" de sus "peores partidos en Grand Slam".

VEA TAMBIÉN Así fue ignorado Djokovic por su equipo cuando necesitaba ayuda en partido del Abierto de Australia o

"Esta ciudad es muy especial para mí. Espero simplemente que tenga la oportunidad de volver, jugar al menos otra vez", dijo.

"Me dominó completamente hoy. En cierta manera, me sorprendió mi nivel, en el sentido negativo. No hubo casi nada que hiciera bien en los dos primeros sets. Creo que es uno de los peores partidos que he jugado en Grand Slam. No fue agradable para mí jugar así", aseguró el tenista.

El serbio de 36 años buscaba ampliar su récord a 25 títulos de Grand Slam, como los 10 que colecciona en Australia, sin embargo, se sinceró y dijo que "la serie tenía que terminar un día".

"Esta ciudad es muy especial para mí, es el Grand Slam en el que he tenido más éxito. Espero simplemente que tenga la oportunidad de volver, al menos otra vez", añadió.

Por su parte, Sinner celebró su triunfo pero se mostró con los pies en la tierra ante el duelo que falta para culminar el Gran Slam:

"Traté de jugar con la mayor intensidad posible y tuve mi oportunidad. Evidentemente significa mucho para mí ganar a Novak aquí, en Melbourne, pero por otro lado, sé que el torneo no se ha terminado. Hay una final el domingo", aseveró.

El encuentro finalizó 6-1, 6-2, 6-7 (6/8) y 6-3.