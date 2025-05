"Ya no podré actuar frente a ti": Rafael Nadal conmueve a sus fanáticos con mensaje tras homenaje que le hicieron en Roland Garros

Tras su retiro del deporte blanco el año pasado, el tenista español Rafael Nadal fue homenajeado durante una emotiva ceremonia en el Abierto de Francia, el Grand Slam en el que se consagró como ganador de 14 títulos.

Y es que al ostentar tal récord, Roland Garros decidió darle una merecida despedida en la mítica cancha de tierra batida Philippe-Chatrier, donde tantas veces levantó el anhelado trofeo y la cual convirtió en su reino.

Ante miles de asistentes, así como al lado de sus colegas Novak Djokovic, Roger Federer y Andy Murray como inolvidables testigos, el extenista de 38 años no pudo ocultar su emoción por tal reconocimiento y expresó unas sentidas palabras.

"Muchas gracias, no sé por dónde comenzar. Los 20 últimos años he disfrutado, he ganado, he perdido y me he emocionado cada vez que he tenido la suerte de estar aquí", comenzó en francés, continuó en inglés y finalizó en español.

Nadal se emocionó aún más cuando se acordó de su gran familia y dedicó unas palabras en español hacía la tribuna presidencial del complejo deportivo que estaba reservada para ella, así como para su equipo y amigos.

El discurso también tuvo una dedicatoria para su mítico tío y entrenador. "Toni, eres la razón por la cual estoy aquí. Gracias por dedicar una gran parte de tu vida a querer estar conmigo... Entrenando, hablando, engañándome y llevándome al límite. Lo que hemos vivido no ha sido fácil, pero sin duda ha valido la pena", dijo.

Tras el discurso, saltaron a la pista Federer, Djokovic y Murray para dar un abrazo a la otra pata del 'Big Four' de la era dorada del tenis.

Quizás, uno de los momentos más emotivos fue cuando aparecieron la directora del torneo, Amelie Mauresmo, y el presidente de la Federación Francesa de Tenis, Gilles Moretton, quienes descubrieron una placa en el suelo de la cancha que rememorará para siempre los 14 títulos del español, así como una huella de su zapatilla.

"No sabía nada de la ceremonia, solo que había un vídeo y mi discurso, el resto fue sorpresa. Es un regalo que no puedo describir. Es un honor tener este lugar en la pista más importante de mi carrera, es difícil describir los sentimientos", dijo sobre la placa.

Más tarde en redes Nadal escribió también unas palabras en agradecimiento a Roland Garros por los momentos vividos y dejó ver parte de su tristeza por no poder jugar más.

“Ya no podré estar frente a ti, pero mi corazón y mis recuerdos permanecerán siempre conectados a este mágico lugar y su gente”, escribió.

Cabe mencionar que durante su carrera, Rafael Nadal obtuvo un total de 22 títulos de Grand Slam, de los cuales 14 fueron en la tierra batida del Abierto de Francia.