Anuncian que Star+ dejará de operar en importante país latinoamericano en 2024

The Walt Disney Company anunció que la plataforma Star+ dejará de estar disponible en Brasil a partir de 2024.

El catálogo de las dos plataformas se integrará a Disney+ a partir del segundo trimestre del próximo año, lo que supondrá que todo el contenido de suscripción estará disponible en una sola plataforma.

“Esta integración permitirá que la fuerza inigualable de nuestro contenido esté disponible en una sola aplicación, brindando una experiencia mejorada y superadora, y un acceso simplificado a los suscriptores, en quienes siempre ponemos el foco”, indicó Diego Lerner, Presidente de The Walt Disney Company Latin America en un comunicado.

Las trasmisiones de juegos en vivo, ESPN, National Geographic, 20th Century Studios, FX, entre otros, también migrarán a Disney+.

Dichas plataformas fueron lanzadas en 2020 en Brasil con el objetivo de ofrecer contenidos de las franquicias Disney, Pixar, Marvel, National Geographic y Star Wars por separado de contenidos para otras audiencias.

Sin embargo, este nuevo cierre hace parte de una estrategia adoptada por la marca en Estados Unidos y Canadá para unir los contenidos en una sola plataforma y fortalecer la marca en el mercado.

En Estados Unidos se hará un movimiento similar con Hulu, que poco a poco también irá integrando contenidos específicos en Disney+.

Cabe señalar que, pese a que aún no se han revelado detalles relacionados con los costos de suscripción y la fecha exacta de la unificación, se espera que la fusión traiga un aumento significativo en la oferta de contenidos de Disney+.

Los nuevos estrenos en Disney+ en diciembre

• Isabel Preysler: Mi Navidad - 5 de diciembre

• El diario de Greg en Navidad: atrapados en la nieve - 8 de diciembre

• Now and Then: la última canción de los Beatles - 13 de diciembre

• Menuda Nochebuena - 15 de diciembre

• Percy Jackson y los dioses del Olimpo - 20 de diciembre

• El Molino - 29 de diciembre