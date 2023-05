Maduro anunció aumento de subsidios para evitar ajustar el sueldo de trabajadores

Como se había especulado, Nicolás Maduro dejó esperando a la clase obrera que inició el año en las calles exigiendo un aumento significativo de sueldos y salarios en la administración pública, así como a jubilados y pensionados.

Este 1 de mayo, Día del Trabajador, no solo desoyó a un colectivo que dice representar, sino que usando la fuerza pública impidió el paso de la marcha hacia el centro de Caracas y no aumentó los sueldos.

Como en los tiempos de mayor represión, la Policía Nacional Bolivariana desplegó el “murciélago” para evitar que la marcha que salió desde Plaza Venezuela y la Universidad Central de Venezuela se dirigiera hasta su objetivo: La Fiscalía General de la República.



Esta vez no hubo enfrentamiento. No hubo intención o ya no quedan fuerzas. Los jubilados y pensionados rogaron por la colaboración de los funcionarios pero no hubo éxito, se tuvieron que conformar con corear consignas hasta el inicio de la avenida Bolívar en contra del opresor que los tiene ganando tres dólares al mes, el sueldo más bajo de todo el continente.

Ya el dirigente de Primero Justicia, Henrique Capriles, había advertido que tenía información de que no habría ajuste salarial sino aumento de bonos.

Este lunes los rojos estuvieron a sus anchas en el centro de Caracas, aunque se tuvieron que conformar con el anuncio consolación: el aumento del cestaticket alimentario a 40 dólares y del “bono de guerra económica” que quedarán mensualmente en 20 dólares. Este último lo reparte Maduro a discreción a través del carnet de la patria, con el que ejercer una especie de control social.

Maduro dijo que estos ajustes serían indexados, y se dirigía a su vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien asentaba con su particular sonrisa, cuatro meses y medio después de que ella misma dijera que en “cuestión de días” el gobernante haría un anuncio en materia laboral.

Por esos tiempos los trabajadores salían todos los días a marchar exigiendo el tan anhelado aumento de sueldos que, aún hoy, no llega, puesto que ni el cestaticket ni el bono forman parte de las prestaciones que acumulan los trabajadores para cuando llegue el cálculo de retiro.

Al otro extremo, un grupo se devolvía a sus hogares cansado, bandera en mano, con la voz desgastada de gritar consignas en contra del dictador.

En la marcha estaban sindicatos de trabajadores, empleados activos, gremios, jubilados y pensionados, quienes anunciaron que mientras no sean escuchados seguirán en las calles, en los próximos días.

La ONG Provea lo calificó como "una burla para todos los trabajadores y pensionados".