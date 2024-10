Actor venezolano Gabriel Coronel, esposo de Daniela Ospina, asegura que no conocía a James Rodríguez antes de salir con ella

James Rodríguez y Daniela Ospina fueron, en su momento, una de las parejas más mediáticas del fútbol a nivel mundial debido a que el jugador estaba en su mejor momento con la selección y en los clubes donde estaba jugando y ella empezaba a incurrir en el mundo empresarial; además, es la hermana del arquero David Ospina, quien compartió camerino con su expareja.

Fruto de ese amor es su hija Salomé Rodríguez, quien actualmente tiene 11 años y una muy buena relación con ambos. Infortunadamente la relación llegó a su fin en 2017 y cada uno tomó caminos separados, pero sin descuidar a la pequeña.

Daniela ahora está casada con el actor venezolano Gabriel Coronely con él tiene un niño llamado Lorenzo, viven en Miami y se han mostrado como una pareja estable e incluso, él aparece en algunos de los videos que Salomé hace de baile, mostrando que se la llevan bien.

Recientemente Gabriel fue entrevistado para el podcast Cara a Cara con el presentador venezolano Rodner Figueroa y hablaron de su relación con Daniela Ospina y de cómo se conocieron y el actor aseveró que no conocía quién era James Rodríguez.

“A mí lo que me pareció muy bonito de esta historia es que yo no sabía nada de ninguno de los dos, porque el fútbol nunca ha sido parte de mi vida, creo que solo he visto dos partidos en mi vida y me empieza a seguir una Daniela Ospina y yo pensé que era una mujer muy guapa, la empiezo a seguir y le conté a un amigo si sabía quién era ella y me dijo que sí, que ella era muy famosa y ahí comenzamos a conocernos”, contó Coronel.

Además, habló de su relación con Salomé y aseguró que en ningún momento ha querido ser el reemplazo del padre de ella y que solamente quiere “sumar” en su crianza: “Creo que la responsabilidad siempre será del padre o de la madre, pero al final tú tienes que entender que todas tus acciones van a influenciar”.

“Ha sido muy bonita la posición de Daniela, ¿sabes?, porque nosotros en casa entendemos que yo vengo a sumar, así que la admiro mucho a ella que no me ha hecho responsable de la situación porque al final ella (Salomé) tiene a su papá y a su mamá”, agregó Coronel en su entrevista.

También se refirió a la posibilidad de seguir ampliando la familia, pues como ya se mencionó tienen un hijo y él contestó que los dos están de acuerdo en tener otro hijo, pero que todo llegará a su tiempo.