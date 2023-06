Actor y director venezolano le hizo sentido reclamo a Shakira: "Aquí creímos en ti"

El actor y director venezolano José Manuel Suárez le hizo un sentido reclamo a Shakira en un comentario a la publicación en Instagram con la que la colombiana anunció la fecha en la que saldrá su próximo lanzamiento, Copa Vacía.

“Hola, Shak. Tú no me conoces pero, yo a ti si, ¡desde hace muchos años! Eres increíble y tu música y tú arte, no tiene comparación. Ahora, debo admitir que me decepciona de este pequeño carrusel, ver todas las ciudades en las que anuncias el lanzamiento del nuevo tema (que de seguro será buenísimo y significará un nuevo triunfo para tú carrera) pero, no sale ni una sola ciudad venezolana”, lamentó Suárez.

El artista además mencionó que su país es una “tierra que ahora está en desgracia y desorden” pero que “en sus mejores momentos” le dio "cobijo, atención, aplausos e impulso" a la colombiana.

“Pues, aquí creímos en ti desde que eras una chama pelo negro con voz muy particular y con unas letras y unos arreglos avanzados para el momento. Sé que Venezuela no es tú país ni es tu rollo lo que aquí suceda, pero, ser agradecido con la tierra que te dio amor, nunca va a estar de más”, aseveró el actor y director.

Suárez, además, indicó: “Puede que ahora mismo no signifiquemos mucho para los streaming, las disqueras, etc. Es por esto, que necesitamos solidaridad, sin meterse en lo político, pero, si manteniéndonos presentes”.

Shakira publicó en sus redes sociales la fecha de lanzamiento, el lunes pasado, y lo hizo con una ingeniosa pieza visual y una estrategia que consiste en poner las diferentes horas de estreno a ciertas ciudades del mundo.

“Hicimos una película”, dice el caption de la publicación de Instagram y muestra que la fecha de lanzamiento será el próximo 29 de junio y aparecen las horas de solo tres ciudades latinas: Ciudad de México, que la podrá escuchar a las 6:00pm; Barranquilla que la oirá a las 7:00 pm y Buenos Aires a las 9:00 pm.

Si bien son horas distintas, todas las ciudades la escucharán al mismo tiempo, solo que la colombiana aprovechó las diferencias horarias que hay en el mundo para crear una estrategia de expectativa con respecto a su nueva canción ‘Copa Vacía’.

Las expectativas frente a esta nueva canción son altas debido al éxito que ha tenido este 2023 la barranquillera con las canciones que ha lanzado y se espera con ansias el anuncio de una gira mundial en la que interprete sus canciones más recientes y los éxitos de su repertorio.