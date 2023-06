James Rodríguez dio su opinión acerca de las canciones de Shakira contra Piqué: “creo que eso se arregla internamente”

El jugador colombiano James Rodríguez anda por estos días en Colombia atendiendo diferentes negocios que tiene, como la apertura de su restaurante en Bogotá llamado ‘Arrogante’; entrenando para no perder condición física y dando entrevistas mientras vuelve a ubicarse en un equipo de fútbol en el próximo mercado de fichajes.

VEA TAMBIÉN Gracias al arquero Unai Simon, España consiguió por penaltis su primer título en la Nations League o

La Revista Semana tuvo la oportunidad de hablar con el futbolista en una larga charla en la que se trataron diferentes temas a parte de su carrera deportiva, como sobre lo que hablan de él, sus negocios, sus romances y más temas personales.

En el desarrollo de la entrevista, Vicky Dávila le empieza a mencionar personajes para que James los defina en una sola palabra y fue en ese momento cuando habló acerca de las canciones que hizo la cantante Shakira criticando a su expareja, el exfutbolista Gerard Piqué.

Cuando la periodista le mencionó el nombre de la barranquillera, Rodríguez dijo: "Ha dejado a Colombia en alto” y de inmediato le preguntaron por Piqué, a lo que James se rio, pero contestó: "Con Piqué he compartido varias veces, así que no te puedo hablar mal de él. Para mí es una buena persona (...) Hay mucha gente que sí, por lo que pasó. Pero para mí es buena gente".

Fue entonces cuando le preguntaron acerca de las canciones en las que ha mencionado parte de lo que ocurrió en la relación entre Piqué y Shakira que ya llegó a su fin y aseguró que le parecieron “duras”, pero que no le gustaron.

VEA TAMBIÉN James Rodríguez continuará su carrera en la Kings League: así lo confirmó Sergio ‘Kun’ Agüero o

"Las escuché un poco, pero no, no me gustaron mucho (...) No, no me tramaron, a las mujeres sí, a mí no", señaló el cucuteño y agregó que, para él, los temas de pareja no deberían salir de la intimidad, independiente de que la gente diga lo que diga.

"Creo que eso se arregla internamente, y más cuando tienes hijos. Pero, bueno, al final cada uno hace lo que quiere. No estoy de acuerdo cuando se publican o cuando se dicen cosas de una relación afuera. Se tienen que arreglar adentro, soy partidario de eso", aseveró James Rodríguez.