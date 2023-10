Actriz que interpretó a ‘La Jirafa’ en ‘Yo Soy Betty, la fea’ reveló que descubrió que su novio era gay antes de casarse

La actriz manizaleña Marcela Posada, quien es recordada por darle vida a ‘La Jirafa’, una de las miembros del famoso ‘Cuartel de las Feas’ en ‘Yo Soy Betty, la fea’, reveló recientemente una anécdota sobre su vida privada.

Posada, quien volverá a interpretar a Sandra Patiño en la nueva temporada que está organizando la plataforma de streaming Prime Video y que estará ambientada 20 años después de la serie original que salió del aire en 2001, habló sobre su vida sentimental y entre tantas anécdotas reveló que descubrió que su prometido era gay.

Durante una entrevista con el programa ‘Lo sé todo’, relató que una de las experiencias más duras que tuvo vivir en el ámbito amoroso ha sido enterarse momentos antes de casarse que su pareja de ese entonces era gay, gracias a las redes sociales.

La actriz explicó que el personaje en cuestión viajaba mucho debido a su trabajo a diferentes ciudades del país, pero con el tiempo se dio cuenta de que en cada lugar al que iba tenía una pareja.

“Me comprometí con una pareja que por diversas razones tenía que visitar muchas ciudades por todo el país, con el tiempo me di cuenta de que me estaba poniendo los cachos, pues tenía una relación en cada una de esas ciudades a las que iba con frecuencia. Pero eso no era todo, después de haber terminado, descubrí que esa persona, aparte de infiel, era gay”, reveló.

Marcela explicó que “es complicado, porque a veces hay personas que son gay, pero buscan una pareja, una mujer como para tapar y no mostrar su sexualidad”.

Además, añadió que gracias a Dios se dio cuenta de las cosas a tiempo y no alcanzó a llegar al altar con dicho sujeto.

Posada, también habló sobre sus otros fracasos amorosos, los que ella considera que fueron los determinantes para que esté soltera desde hace más de 10 años y sin deseo alguno de volverse a enamorar.

“Ay, toda la vida, toda la vida me ha dado miedo. Y cuando he permitido enamorarme y darme una oportunidad me ha ido como mal, regular, re mal. Entonces, deje así. Así me quedé, solita, pero feliz”.

Y agregó que: “Siento que hay personas muy afortunadas en el amor, en las experiencias que yo he vivido no he sido la mujer más afortunada. Mi felicidad está con Sara, que es mi nieta; mi felicidad es estar con mi hija, estar viajando, el amor se volvió muy difícil de conseguir”.

Marcela Posada, aparte de ser recordada por su papel de ‘La Jirafa’ en ‘Yo Soy Betty, la fea’, también ha participado en grandes producciones como: ‘Verdad oculta’, ‘Pobre pablo’ y ‘Enfermeras’.