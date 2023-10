Romeo Santos le cumplió un "sueño" a una seguidora con cáncer durante un concierto en California

El reconocido cantante estadounidense Romeo Santos continúa sorprendiendo a sus seguidores con su gira “Fórmula, Vol 3”, con la que ha logrado agotar entradas en varios países del mundo.

En esta ocasión, el ‘rey de la bachata’ ofreció un concierto en California, Estados Unidos, donde interpretó sus mejores éxitos e incluso le cumplió el sueño a una de sus fans que se encontraba entre el público.

En medio de su show, el cantante invitó al escenario a una mujer que tenía un letrero con la frase “ni el cáncer me detiene a robarte un beso”.

Romeo leyó el mensaje y aclaró a los asistentes al concierto que su objetivo no era aprovecharse de la situación sino cumplirle el deseo a su seguidora.

En ese momento, el estadounidense le dedicó unas emotivas palabras a la mujer y luego de eso, le dio un beso en la boca.

La fanática, que no pudo contener las lágrimas, lo abrazó y le agradeció por hacer realidad su sueño.

“Yo no quiero que esta acción se malinterprete como yo aprovecharme, sino solamente cumplirle un sueño. Solo tienes que depositar toda tu fe en papito Dios”, dijo mientras sostenía la mano de la mujer.

El gesto de Romeo que quedó registrado en varias imágenes no pasó desapercibido por sus seguidores quienes lo elogiaron y enviaron mensajes de admiración y agradecimiento por su acto con la mujer.

"Hermoso detalle y ella también hermosa, que pronto se sane", "me hiciste llorar Romeo, qué hermoso gesto", “eres grande, Romeo. Hombre bueno, humilde, sencillo y tan humano con un corazón gigante", y "Dios bendiga a las personas que luchan contra el cáncer”, fueron algunos comentarios de los internautas.

Cabe señalar que el artista se ha caracterizado por su sencillez y cariño con su público y seguidores.

El pasado mes de septiembre, el cantante compartió tarima con un uniformado de la Policía Nacional en Colombia que anhelaba cantar una de sus canciones junto a él.

En varios videos quedó registrado el momento en el que el patrullero Wílmer Quinto de la Policía Nacional subió al escenario e interpretó algunas canciones con el artista estadounidense.

El uniformado se unió a Romeo para interpretar el clásico ‘Ella y yo’, una colaboración que realizó ‘el rey de la bachata’ con reguetonero Don Omar en 2005.

“Para mí es un orgullo, un placer, poder cantar con mi ídolo. Con todo respeto, pero físicamente no me parezco, pero si Romeo me lo permite yo puedo cantar una de tus canciones”, dijo el uniformado.