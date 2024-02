"Aguantó lo que más pudo": J Balvin se encuentra de luto tras la partida de su compañero de vida

El cantante colombiano J Balvin está pasando por uno de sus momentos más difíciles tras el fallecimiento de uno de sus “parceros”.

A través de sus redes sociales, el artista confirmó a sus seguidores que su perro Enzo había muerto tras haber recibido atención médica luego de varias complicaciones.

Enzo era un perro de raza Akita que acompañó al cantante por más de 14 años. El perro llegó a la vida de Balvin cuando era un cachorro.

"Enzo estuvo 14 años conmigo, desde la primera vez que me fui a vivir a una casa solo. El man creció conmigo hasta el día de hoy. Me da tranquilidad que siempre lo traté con cariño y mucho amor y no tengo nada de qué arrepentirme. Eso me da mucha paz", aseguró el colombiano en sus historias de Instagram.

Balvin hizo una reflexión a sus seguidores sobre la importancia de demostrar y brindar cariño a sus seres queridos.

“Esto también va para las personas, a veces esperamos que la persona esté en un mal estado para demostrarle cariño y aquí mostramos el carriño desde siempre”, indicó.

Asimismo, agradeció a todos sus seguidores por todo el amor y cariño que le han brindado tras la partida de Enzo.

“Muchas gracias a todos los que preguntaron por Enzo. Él ya estaba muy viejo y su expectativa de vida era de 11 a 14 años. Aguantó lo que más pudo”, agregó.

Cabe señalar que J Balvin también publicó dos imágenes de su querido amigo, una foto de su primer encuentro con Enzo y la otra para despedirse de él.

"Descansa en paz Enzo (2010 - 2014)", fueron las palabras del artista.

Enzo se hizo popular e redes sociales luego de acompañar al cantante en varias de sus presentaciones e incluso el perro tuvo la cola pintada de colores al igual que J Balvin para promocionar su álbum ‘Colores’.