Britney Spears protagonizó nuevo escándalo al encender un cigarrillo en pleno vuelo privado

La estrella del pop, Britney Spears, acapara los titulares de los diferentes medios en el mundo tras protagonizar un nuevo escándalo en el que encendió un cigarrillo en un avión.

La intérprete de ‘Toxic’ encendió un cigarrillo en el avión privado en el que se trasladaba desde Cabo San Lucas, en Mexico, a Los Ángeles, en Estados Unidos.

La cantante, de 43 años, según varios medios internacionales, incumplió las reglas de vuelo y fue amonestada por parte de las autoridades tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

El medio TMZ aseguró que, Spears no solo encendió el cigarrillo, sino que también tuvo un consumo excesivo de alcohol.

Tras encender el cigarrillo, los auxiliares de vuelo se alarmaron y le solicitaron apagarlo para que no ocurriera un accidente en pleno vuelo.

De acuerdo con People, una fuente le aseguró que no es la primera vez que el ícono del pop recibe una advertencia.

“Esta no es la primera advertencia que recibe. No es alguien que, exactamente, siga las reglas”, le explicó la fuente a People.

Sobre el incidente, Britney se pronunció publicando un video mostrando una cerveza mientras está sentada en el asiento del avión.

En la descripción del video, Spears contó que durante el vuelo se dio cuenta de que: “Algunos aviones en los que he estado no se puede fumar principalmente, pero este era diferente porque los porta bebidas estaban fuera del asiento”.

“¡Confesión que fue la primera vez que bebí vodka! Juro que me sentí tan inteligente”, añadió.

La intérprete de ‘Circus’ reveló que fue un amigo quien le puso el cigarrillo en la boca y lo encendió, algo por lo que pidió disculpas.

“Pido disculpas a cualquiera que haya ofendido, pero las asistentes de vuelo siempre se aseguran de que esté en la parte trasera del avión de todos modos”, puntualizó.

Spears, de 43 años, también habló sobre los asistentes de vuelo, quejándose del servicio que le brindaron antes, durante y después del incidente.

“La azafata llamó a los oficiales porque me fumé un cigarrillo. Y me avergüenzo, pensé que era demasiado, pero no le gusté en el momento en que me subí al avión”, agregó.

Y enfatizó que: “Ella (la azafata) actuó tan raro al asegurarse de que me sentara y fue raro. No me gustó la forma en que me puso el cinturón de seguridad e invadió mi espacio”.