¿Amistad entre Ana y Violeta de ‘Ana de Nadie’ trascendió a la realidad? Así respondió Adriana Arango

La novela ‘Ana de Nadie’ es la más vista de las noches en Colombia, según los medidores de rating del país, y los diferentes personajes han generado amores y odios en la audiencia debido a los roles que juegan dentro de la historia.

Uno de los personajes más queridos de la novela es el de ‘Violeta’, interpretada por la actriz Adriana Arango y quien es una de las amigas de Ana (Paola Turbay), que tiene una visión más moderna de las relaciones de pareja y está a favor de que ella deje a Horacio (Jorge Enrique Abello) y se dé otra oportunidad con Joaquín (Sebastián Carvajal).

Aparte de este rol, la personalidad de Violeta es la que ha enganchado con el público, ya que es una mujer empoderada, que tiene su propia empresa y le gusta vivir su vida al máximo sin moralismos.

Adriana Arango estuvo en el programa ‘Bravísimo’ hablando acerca de la novela y su personaje. Durante la charla señaló sentirse afortunada por poder lo interpretar, pues lo ve como un “premio a su carrera”.

En medio de la entrevista, los presentadores le dieron paso a un saludo que le envió Paola Turbay, la protagonista de ‘Ana de Nadie’, quien dijo que ella ha sido “una de las grandes bendiciones que le ha traído ‘Ana de Nadie’”.

“Yo siempre supe de ti como actriz, de tu gran talento, peor me faltaba conocer la gran mujer que eres; tu eres una cajita de sorpresas que iluminas todos mis días, porque contigo me río, aprendo, pones a prueba mis talentos de investigadora y me has hecho sufrir… Gracias por ser tan especial, eres una mujer única y te mereces lo mejor. Espero que la vida nos permita compartir muchas experiencias, muchas escenas y muchos platos más”, dijo la también exreina sobre Adriana Arango.

La actriz que interpreta a ‘Violeta’ le respondió y dijo: “tan bella, yo estoy matada porque, para mí, el arranque de la novela fue bastante precipitado porque estaba haciendo otras cosas y me tocó conocerla apenas empezamos a grabar. Para mí ella era nuestra reina de reinas, pero no la había conocido, no sabía con quién me iba a tocar y me toca todo con ella, pero apenas la conocí fue amor a primera vista, ella tiene un sentido del humor fantástico”.

Por lo expresado por ambas actrices, su relación es muy buena tanto dentro como fuera de las pantallas; incluso, Adriana defendió en el mismo programa a Paola de quienes la criticaban antes de comenzar la novela al pensar que ella no era la actriz para ese personaje.

“Me dolían las críticas un poco porque en el primer capítulo, Violeta no tenía que llorar, pero yo me conmoví con las escenas de Paola que no lo pude evitar, sin embargo, dejaron mi llanto, que es genuino porque me parece divino su trabajo, tan lleno de detalles, tan disciplinada que no entiendo porque la gente tan grosera no le tenía fe”, dijo la actriz de ‘Ana de Nadie’.

La novela continúa en su mejor momento: Ana (Paola Turbay) le pidió el divorcio a Horacio (Jorge Enrique Abello) y Joaquín (Sebastián Carvajal) le exige a Dolores (Judy Henríquez), la mamá de Ana, que lo deje trabajar y que no le recibirá el dinero que le ofreció por desaparecerse de la vida de su hija. En el próximo capítulo, Florencia (Ilenia Antonini) está en aprietos en su colegio porque fue citada por un video que circula en Internet de un sexshop, mientras que Ana y sus amigas llegan al mismo salón de belleza en el que está Emma (Ramistelly Herrera) y Violeta (Adriana Arango) revela que ella está embarazada.