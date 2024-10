Aplazan lanzamiento de canción póstuma de Liam Payne tras mal recibimiento por parte de los fanáticos del cantante: "Todos esperaremos"

Han pasado tan solo unas semanas desde que el mundo de la música y el entretenimiento tuvo que despedir a Liam Payne, uno de los exintegrantes de la popular banda de chicos ‘One Direction’.

El intérprete de ‘Strip that down’ falleció en Argentina, Buenos Aires, luego de caer desde el balcón de un hotel en Palermo, el pasado 16 de octubre.

Sin embargo, alrededor de su muerte se ha formado una nueva polémica luego de conocerse que el productor y cantante Sam Pounds había decidido lanzar una canción antes de su muerte llamada ‘Do No Wrong’ que no alcanzó a ver la luz. Aparentemente el tema tenía como fecha de lanzamiento este 1 de noviembre.

Ante la noticia, miles de fans del fallecido cantante británico han reaccionado en redes señalando que no es el momento para hacer este tipo de cosas y que es irrespetuoso con sus familiares y fanáticos.

VEA TAMBIÉN El arte y la magia cultural llegarán a la COP16 con un show sin precedentes o

“Si no fue liberada en vida no debería ser liberada en la muerte”, “Ya están exprimiendo su muerte”, “Qué gente tan horrible”, “Dejemos que el alma de ese hombre descanse”, “0 respeto”, “Todavía ni lo velaron y ya empiezan a facturar” y “Me parece una gran falta de respeto que no ha pasado ni el mes”, son algunos de los comentarios.

Tras el mal recibimiento de la noticia y las críticas, el cantante Sam Pounds, que era colaborador de ‘Do No Wrong’, horas después del anuncio del lanzamiento de la canción, decidió posponerla porque consideró que no era “el momento”.

Pounds explicó por medio de sus redes sociales que: “Hoy he decidido celebrar la canción ‘Do No Wrong’ y dejar esas libertades a todos los miembros de la familia”.

“Quiero que todas las ganancias se destinen a una organización benéfica que ellos elijan (o como deseen). Aunque a todos nos encanta la canción, todavía no es el momento. Todos seguimos de luto por la muerte de Liam y quiero que la familia se levante en paz y en oración. Todos esperaremos”, finalizó.

En su cuenta de Instagram también compartió unas fotografías de unas conversaciones que sostuvo con Liam sobre su colaboración, acompañadas con la descripción: “Esperaremos. Tomémonos nuestro tiempo. Te queremos Liam. La familia en su conjunto es lo primero. Esperemos”.

Frente al aplazamiento, los fanáticos del exmiembro de One Direction decidieron que es lo mejor para que sus familiares, amigos y aficionados puedan seguir intentando sobrellevar la pérdida del artista.

La canción póstuma pretendía honrar la memoria y el legado de Liam Payne en el mundo de la música, así como también compartir un poco del arte que el cantante no alcanzó a mostrarle al mundo y a sus fans.

El exintegrante de la boyband One Direction falleció el pasado 16 de octubre a los 31 años de edad por "múltiples traumas" y "hemorragia interna y externa" tras precipitarse desde su habitación en un tercer piso del hotel Casa Sur, en Buenos Aires.

VEA TAMBIÉN ¿Quién es el verdadero? Actor Timothée Chalamet irrumpió en su propio concurso de dobles y sorprendió a participantes o

ABC News y el medio especializado en celebridades TMZ informaron que se encontró un cóctel de drogas llamado "cocaína rosa" o "tusi", que contiene metanfetamina, ketamina y MDMA, durante una autopsia parcial, citando fuentes anónimas familiarizadas con las pruebas.

ABC resaltó que en la habitación del artista fue hallada una "pipa de aluminio improvisada para ingerir drogas".

Payne fue hallado muerto después de que el personal del hotel llamara dos veces a los servicios de emergencia para informar que un huésped "sobrepasado de droga y alcohol" estaba "destrozando" su cuarto.

Los resultados de la autopsia indicaron que estaba solo en el momento de la caída y atravesaba "algún tipo de brote producto del abuso de sustancias", dijeron entonces fiscales argentinos.