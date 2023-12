Así anunció la expareja de Mariah Carey su "separación amistosa" con la cantante

A través de una publicación en Instagram, el bailarín y director creativo Bryan Tanaka anunció su separación de la cantante Mariah Carey tras varios años de relación.

"Con emociones encontradas, comparto esta actualización personal sobre mi separación amistosa de Mariah Carey después de siete extraordinarios años juntos", escribió en la red social.

El breve comunicado fue compartido el martes pasado y, en éste, el bailarín agregó que la “decisión de embarcarse en caminos diferentes fue mutua”.

“Mientras recorremos estos viajes separados, lo hacemos con un profundo respeto y un abrumador sentido de gratitud por el invaluable tiempo que hemos compartido. Los recuerdos que hemos creado y las colaboraciones artísticas quedarán grabados en mi corazón para siempre”, dijo.

Por otra parte, el hombre destacó los años vividos junto a la intérprete de “All I Want For Christmas Is You” y pidió “comprensión, privacidad y respeto” durante este momento “sensible” de su vida.

“Quiero expresar mi amor y aprecio por Mariah y sus increíbles hijos, cuya calidez y amabilidad han enriquecido mi vida de una manera que las palabras no pueden expresar”, añadió.

Hasta el momento la publicación de Tanaka cuenta con más de 20 mil likes y poco más de mil comentarios en apoyo a la pareja.

De acuerdo con reseñas de la prensa especializada en celebridades, Tanaka, de 40 años, es un importante ex bailarín que hizo parte de la gira “The Adventures of Mimi Tour” de Carey en 2006.

Se dice que ambos comenzaron a salir en 2016, pero tuvieron una breve separación al año siguiente y luego volvieron a estar juntos.