Así fue como Julián Arango se inspiró para interpretar su personaje de ‘Hugo Lombardi’ en ‘Yo soy Betty, la fea’

El pasado viernes 18 de agosto terminó la primera temporada de 'Betty la fea: la historia continúa', la serie que retoma la famosa novela de Fernando Gaitán, ‘Yo soy Betty, la fea’ y que fue emitida por el Canal RCN.

La continuación de la historia, que tiene 10 episodios y que fue trasmitida por Prime Video, cuenta con parte del elenco original, entre ellos sus protagonistas Ana María Orozco, quien interpretó a Beatriz Pinzón Solano, y Jorge Enrique Abello, que personificó a Armando Mendoza.

En el elenco también se encuentra Hugo Lombardi, interpretado por Julián Arango, el famoso diseñador de Ecomoda que por sus las controvertidas actitudes ha sido amado y, a la vez, odiado por los televidentes.

Recientemente, en medio de una entrevista para la emisora ‘Tropicana’, el actor reveló detalles inéditos de cómo encontró la inspiración para crear este icónico personaje.

Pues Lombardi se ha caracterizado por ser arrogante y orgulloso, además, por rechazar y burlarse constantemente de Beatriz Pinzón Solano debido a su apariencia física.

Según Arango, su inspiración vino de una época en la que, junto con el actor Antonio Sanint, imitaban “travestis” en la calle 15 de la capital colombiana.

“Allá manteníamos. En esa época había travestis en la 15”, indicó el actor.

Además, indicó que no tuvo ningún inconveniente para interpretar su personaje. “Yo no le pongo peros a nada, Hugo no deja que nada sea difícil. Hugo se la goza siempre y siempre cae parado”, agregó el actor.

Después de romper récord de audiencia en la primera semana de su estreno como la producción con mayor audiencia en Latinoamérica en Prime Video, ‘Betty, la fea: La historia continúa’ confirmó que tendrá segunda temporada.

Pese a que no hay una fecha confirmada, se prevé que la segunda temporada sea estrenada en Prime Video hasta mediados de 2025.

“Son muchas historias en las que me hubiera gustado detenerme y explorar. No sé, me gustaría ir más a la intimidad de Hugo Lombardi, porque solo tiene vida dentro de Ecomoda. Pero, ¿qué pasa a fondo? ¿Cuáles son sus enredos sentimentales? Parece una persona con muchas máscaras, pero, en el fondo, es un tipazo”, reveló Mauricio Cruz Fortunato, director de Betty en medio de una entrevista.